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  • Слишкович объяснил, почему не остался в «Спартаке» в штабе Станковича

Слишкович объяснил, почему не остался в «Спартаке» в штабе Станковича

Вчера, 16:54
3

Бывший тренер «Спартака» Владимир Слишкович высказался об уходе из клуба в 2024 году.

– Став и.о. главного тренера «Спартака», вы говорили, что вам было бы интересно помогать и будущему тренеру. Сезон закончился – и вы сразу ушли. Почему?

– Ненормально, когда человек, два года помогавший одному тренеру, а затем еще и исполнявший обязанности главного, остается в новом штабе. Думаю, Станковичу было бы некомфортно. А как было бы мне, – неважно.

Я знаю, что профессионально выполнял бы работу. Но я знаю и «Спартак»: после двух поражений кричали бы, что я должен заменить Станковича. Я могу быть лучшим человеком на планете, но кто-то бы все равно сомневался в моей искренности. Мне это не нужно.

– Вы не могли помочь Станковичу?

– Если ему требуется мое мнение по какому-то игроку, мы можем встретиться или созвониться – и я расскажу честное мнение. Это все, чем я могу ему помочь.

– Такого разговора не было?

– Мы встречались, и он думал, что я остаюсь. Это был обычный разговор: «Ты как?», «Какая у нас база?» Скорее человеческое общение, а не профессиональное.

  • Босниец был в «Спартаке» помощником Гильермо Абаскаля.
  • После ухода из «Спартака» Слишкович возглавил «Оренбург».
  • С командой он вылетел из РПЛ.

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Источник: Спортс
Россия. Премьер-лига Босния и Герцеговина. Премьер-лига Спартак Оренбург Станкович Деян Слишкович Владимир
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Комментарии (3)
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1749659750
Словом,умыл руки и оказался прав.Пока...
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FWSPM
1749660671
потому что сливкович созрел быть главным потому и не остался
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Прокс
1749707254
В свиных фекалиях никому не хочется волятся!!!!
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