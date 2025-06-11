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  • Семшов прокомментировал возможное назначение Осинькина в ЦСКА

Семшов прокомментировал возможное назначение Осинькина в ЦСКА

Вчера, 16:08
2

Бывший игрок ЦСКА Игорь Семшов прокомментировал информацию, что клуб может назначить Игоря Осинькина.

«Справится ли Осинькин, если его назначат в ЦСКА? Вы знаете, я люблю говорить, когда всe достоверно и есть факты. А у нас есть такие кандидаты... Люди в Первой лиге ничего не добились, провалились, а их называют кандидатами на пост главного тренера в РПЛ.

Я думаю, если Осинькина назначат в ЦСКА, я думаю, он пересмотрит своe отношение, сделает какие-то выводы. Потому что ЦСКА, где звeздный состав, и «Крылья Советов» – это разные вещи. Тем более, в «Крыльях» были игроки, с которыми он давно работал. В случае с ЦСКА нужен результат. Понятно, что с «Крыльями» он старался играть в футбол. Сможет – не сможет... Любому тренеру нужно пробовать. Иногда тренер выигрывал с командами золотые медали, а потом, придя в другую команду, может отправить еe в Первую лигу. Тут уже зависит от подбора футболистов и от того, кого клуб приобретeт.

Сможет ли Осинькин справиться с возрастными игроками, а также с теми, кто имеет сложный характер? Вот я и говорю, что для этого нужно пробовать. Тут вопрос: «Готов ли он быть тем стержнем, что управляет и молодыми футболистами, и легионерами, и командой, которая будет бороться за высокие места?». В таких командах он не работал, если не брать Самару, где достаточно иметь простой результат. Не вылететь, например», – сказал Семшов.

  • ЦСКА ищет нового тренера после отставки Марко Николича.
  • Осинькин несколько дней назад покинул «Крылья Советов».
  • ЦСКА не брал РПЛ с 2016 года.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига ЦСКА Осинькин Игорь Семшов Игорь
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Комментарии (2)
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Dr Metal
1749647442
Хороший тренер, можно попробовать
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Интерес
1749648460
Этого "обиженного и испуганного" в ЦСКА не надо.Вот же,блин,близкие давят,оголодали,что-ли? Да ему любой терапевт по виду сразу даст заключение,что надо подлечится,вес-АД привести в порядок,а то и терапевтические мероприятия в стационаре провести.Ведь вдоль линии между жизненной активностью и предынфарктным состоянием мужик ходит!А работа-не волк,в лес не убежит.
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