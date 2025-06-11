Семшов прокомментировал возможное назначение Осинькина в ЦСКА

Бывший игрок ЦСКА Игорь Семшов прокомментировал информацию, что клуб может назначить Игоря Осинькина.

«Справится ли Осинькин, если его назначат в ЦСКА? Вы знаете, я люблю говорить, когда всe достоверно и есть факты. А у нас есть такие кандидаты... Люди в Первой лиге ничего не добились, провалились, а их называют кандидатами на пост главного тренера в РПЛ.

Я думаю, если Осинькина назначат в ЦСКА, я думаю, он пересмотрит своe отношение, сделает какие-то выводы. Потому что ЦСКА, где звeздный состав, и «Крылья Советов» – это разные вещи. Тем более, в «Крыльях» были игроки, с которыми он давно работал. В случае с ЦСКА нужен результат. Понятно, что с «Крыльями» он старался играть в футбол. Сможет – не сможет... Любому тренеру нужно пробовать. Иногда тренер выигрывал с командами золотые медали, а потом, придя в другую команду, может отправить еe в Первую лигу. Тут уже зависит от подбора футболистов и от того, кого клуб приобретeт.

Сможет ли Осинькин справиться с возрастными игроками, а также с теми, кто имеет сложный характер? Вот я и говорю, что для этого нужно пробовать. Тут вопрос: «Готов ли он быть тем стержнем, что управляет и молодыми футболистами, и легионерами, и командой, которая будет бороться за высокие места?». В таких командах он не работал, если не брать Самару, где достаточно иметь простой результат. Не вылететь, например», – сказал Семшов.