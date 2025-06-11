Глушаков: «Зенит» за меня давал 20 миллионов»

Бывший полузащитник сборной России Денис Глушаков вспомнил отступные по ходу своей карьеры.

«Какая стоимость у меня была на пике? В «Спартак» меня продали за 9 миллионов евро, если не ошибаюсь. «Зенит» за меня давал 20 миллионов евро, когда был в «Локомотиве».

Переподписывая контракт с «Локомотивом», мне отступные подняли с 30 миллионов евро до 60. Это типа «махинация» была, так как в тот момент «Зенит» купил Данни и все боялись, что меня тоже купит. Таким образом, «Локо» перестраховался. А в «Спартаке» отступные были плюс-минус такие же.

Еще знаю, что когда Сулейман Керимов был в «Анжи», меня Гус Хиддинк очень хотел видеть у себя в команде, пытался пригласить», – сказал Глушаков.