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Глушаков: «Зенит» за меня давал 20 миллионов»

Вчера, 14:40
10

Бывший полузащитник сборной России Денис Глушаков вспомнил отступные по ходу своей карьеры.

«Какая стоимость у меня была на пике? В «Спартак» меня продали за 9 миллионов евро, если не ошибаюсь. «Зенит» за меня давал 20 миллионов евро, когда был в «Локомотиве».

Переподписывая контракт с «Локомотивом», мне отступные подняли с 30 миллионов евро до 60. Это типа «махинация» была, так как в тот момент «Зенит» купил Данни и все боялись, что меня тоже купит. Таким образом, «Локо» перестраховался. А в «Спартаке» отступные были плюс-минус такие же.

Еще знаю, что когда Сулейман Керимов был в «Анжи», меня Гус Хиддинк очень хотел видеть у себя в команде, пытался пригласить», – сказал Глушаков.

  • 38-летний Глушаков расторг контракт с «Химками» зимой и играл за СКА из Ростова-на-Дону в Медиалиге.
  • Также он выступал за «Ахмат», «Пари НН», костромской «Спартак», «Урарту», иркутскую «Звезду» и «Нику».
  • Глушаков со «Спартаком» брал РПЛ.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Глушаков Денис
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Комментарии (10)
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рылы
1749642477
палёной косорыловки перебрал, что ли? за твоё рыло только спартаг мог заплатить, остальным ты и даром не нужОн.
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Тинез Розоп
1749642972
Хороший самогон язык развязывает…( многим на балобольство)
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Цугундeр
1749643219
Кусок царской за.лу.пы требует внимания.
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saf05
1749643484
Ещё один царевич
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Интерес
1749648030
Глушаков провозглашён миньоном, прошлое всегласно вороша, стоил,мол,он 20 миллионов, а на деле стоил ни шиша.
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Plyash
1749652703
" Волшебный напиток " 2017 г. мозги выжиг , до сих пор не оправится ...
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VVM1964
1749656747
"Меня царицей соблазняли ..."(с). )))...
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Айболид
1749661479
По ходу , пока он там с плакатиком прогуливался ,ему мясные в бубен настучали знатно .
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кайрос
1749664394
Меня царицы соблазняли, но не поддался я. Клянусь. ( к/ф " Иван Васильевич меняет профессию" )
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Прокс
1749707393
Давали до такого,что весь пердак болит,вот и ходит с протянутой рукой вокруг стадиона,чтобы СраньТак ему бабло вернул!!
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