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Осипенко рассматривает отказ «Зениту» ради «Спартака»

Вчера, 14:20
18

Трансфер Максима Осипенко из «Ростова» в «Зенит» еще не решенный вопрос. Игрок может выбрать «Спартак».

«Осипенко может отказаться от 3 миллионов евро в год в «Зените» и выбрать «Спартак». Защитника не устраивает перспектива сидеть на лавке.

Несмотря на то что предложение петербуржцев более выгодное для игрока – 3 миллиона евро против спартаковских 2 миллионов, футболиста беспокоит большое количество игроков на эту позицию. А как следствие и возможное снижение игрового времени.

В то же время Деян Станкович ищет напарника в центре обороны для Срджана Бабича и заинтересован в самом забивном (у Осипенко девять голов в минувшем сезоне) защитнике РПЛ.

«Динамо» также пытается подписать игрока, но шансы минимальные», – написал источник.

  • В прошедшем сезоне центрбек забил 10 голов и сделал 5 ассистов в 40 матчах.
  • Его рыночная стоимость – 5 миллионов евро.
  • Осипенко выступает за сборную России.

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Источник: телеграм-канал «Mash на спорте»
Россия. Премьер-лига Ростов Зенит Спартак Осипенко Максим
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Комментарии (18)
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Янвapь 62
1749644372
Либо идти играть к Валере в Динамо, либо сидеть и деградировать на мешке денег в Зените. К хрякам ходить - зашквар голимый, ничего кроме поросячьего позора на свою голову не получишь
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Garrincha58
1749646203
Зениту очень повезёт если этот Осип к ним не придёт совершенно бесполезный трансфер
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acor94
1749646789
И слава богу. Такие деньги старику, пусть лучше Спартак обкрадывает.
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The only one
1749647619
Осипенко может отказаться от 3 миллионов евро в год в «Зените». Но от 6-ти вряд ли откажется...
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Интерес
1749649645
Поумнел,видимо...
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Plyash
1749653522
В прошедшем сезоне у Осипенко открылось второе дыхание , так часто бывает в его возрасте перед "предсмертными" судорогами . В любом случае в новом сезоне повторить прошедший он не сможет , это очевидно .
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alefreddy
1749654106
пригодиться хоть немного медленный и ветеран.А еще и Сергеева прикупить с рос. паспортами
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zigbert
1749666927
Спартаку он точно не помешал бы. По крайней мере выбрать будет из кого. Осипенко наверняка будет в основном составе но пока это все разговоры.
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Эльхан-Алиев-google
1749689138
Он штрафные бьёт хорошо
Ответить
Oldtrafford83
1749705617
Надо в Спартак и точка)
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