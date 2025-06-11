Осипенко рассматривает отказ «Зениту» ради «Спартака»

Трансфер Максима Осипенко из «Ростова» в «Зенит» еще не решенный вопрос. Игрок может выбрать «Спартак».

«Осипенко может отказаться от 3 миллионов евро в год в «Зените» и выбрать «Спартак». Защитника не устраивает перспектива сидеть на лавке.

Несмотря на то что предложение петербуржцев более выгодное для игрока – 3 миллиона евро против спартаковских 2 миллионов, футболиста беспокоит большое количество игроков на эту позицию. А как следствие и возможное снижение игрового времени.

В то же время Деян Станкович ищет напарника в центре обороны для Срджана Бабича и заинтересован в самом забивном (у Осипенко девять голов в минувшем сезоне) защитнике РПЛ.

«Динамо» также пытается подписать игрока, но шансы минимальные», – написал источник.