Осипенко рассматривает отказ «Зениту» ради «Спартака»

Трансфер Максима Осипенко из «Ростова» в «Зенит» еще не решенный вопрос. Игрок может выбрать «Спартак».
«Осипенко может отказаться от 3 миллионов евро в год в «Зените» и выбрать «Спартак». Защитника не устраивает перспектива сидеть на лавке.
Несмотря на то что предложение петербуржцев более выгодное для игрока – 3 миллиона евро против спартаковских 2 миллионов, футболиста беспокоит большое количество игроков на эту позицию. А как следствие и возможное снижение игрового времени.
В то же время Деян Станкович ищет напарника в центре обороны для Срджана Бабича и заинтересован в самом забивном (у Осипенко девять голов в минувшем сезоне) защитнике РПЛ.
«Динамо» также пытается подписать игрока, но шансы минимальные», – написал источник.
- В прошедшем сезоне центрбек забил 10 голов и сделал 5 ассистов в 40 матчах.
- Его рыночная стоимость – 5 миллионов евро.
- Осипенко выступает за сборную России.
Источник: телеграм-канал «Mash на спорте»