Известны условия, которые ЦСКА предложил Личке

ЦСКА сделал предложение тренеру Марцелу Личке.

«ЦСКА предложил Марцелу Личке контракт по схеме «1+1» с зарплатой 800 тысяч евро в год.

Опция второго года контракта автоматически будет активирована, если по итогам сезона-2025/26 команда займeт одно из первых трeх мест в РПЛ либо выиграет FONBET Кубок России. Сторона тренера взяла время на раздумье», – написал источник.