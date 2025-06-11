Обращение президента «Ростова» насчет будущего клуба

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц опубликовал обращение. Он обозначил, что продолжает работу в клубе.
«Уважаемые болельщики.
Прежде всего, я хотел бы поблагодарить Вас за поддержку команды на протяжении всего сезона-2024/25. Ваш вклад в результаты прошлого сезона очень весом.
В последнее время вокруг нашего Клуба распространяется много недостоверной информации. Как уже неоднократно заявлял ранее, мы продолжаем работать, с Правительством мы находимся в партнерстве, а Клуб продолжает работу в штатном режиме.
Что касается главной команды «Ростова», то кардинальных изменений в основном составе не планируется. Касаемо тренеров: штаб команды, ключевые специалисты основы продолжат работу по подготовке к сезону-2025/26.
Сейчас же клуб ведет активную трансферную и селекционную работу. Цели «Ростова» на эту кампанию остаются прежними – формирование сбалансированного основного состава и точечное усиление отдельных позиций.
В новом сезоне команда надеется на Вашу поддержку – вместе мы будем еще сильнее! Ждем Вас на трибунах «Ростов-Арены»!
С уважением,
Арташес Арутюнянц».
- С февраля «Ростов» тренирует испанец Джонатан Альба.
- «Ростов» финишировал в РПЛ 8-м.
- Накануне «Ростов» покинул форвард Николай Комличенко, перешедший в «Локомотив».