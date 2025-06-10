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Карпин прокомментировал победу сборной России над Беларусью

10 июня, 22:40

Главный тренер сборной России Валерий Карпин подвел итоги выигранного товарищеского матча с Беларусью.

  • Россияне одержали разгромную победу со счетом 4:1.
  • Ярослав Гладышев оформил покер.

– Нам показали вашу реакцию во время забитых мячей Гладышева в первом тайме. И там вообще не до радости, там иные эмоции.

– Была задумчивость, как еще улучшить нашу игру в атаке, как располагаться.

Понятно, что лучше бы было не пропускать, была серия рикошетов. Можно сказать, случайность. Всe зависит не только от одной команды.

После счета 4:0 перестали вперед играть, бежать, соперник больше начал катать мяч на нашей половине поля. Удовлетворение от матча.

Я большими вещами доволен этим сбором. Например, по игре мне больше понравился матч с Нигерией, чем с Беларусью.

Ребята все выдержали, особенно центральные защитники. Все ребята молодцы. Отработали сборы с точки зрения дисциплины, тренировочного процесса, а также выполняли на поле всe, что должны были выполнять.

– Есть ли такие игроки, кто может не получить в ближайшее время вызова в сборную. Кто не доработал на сборах?

– Есть такие. Всегда такие есть. Кто‑то лучше, кто‑то хуже. Будем смотреть по текущему состоянию.

Митрюшкин не появился на поле из‑за вынужденных замен.

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Источник: «Матч ТВ»
Товарищеские матчи. Сборные Россия. Премьер-лига Россия Беларусь Карпин Валерий
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