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Быстров: «У меня есть боль от российского футбола»

10 июня, 21:00
4

Владимир Быстров ответил на вопросы о российском футболе.

– Футбол – гордость или боль нашей страны?

– Просто люблю футбол и не обращаю внимания на высказывания людей. Какой есть он у нас, такой и есть. Футбол во всем мире одинаковый.

– Как относитесь к критике у нас?

– Пусть критикуют, во всем мире критикуют. У кого нет проблем? Они во всем есть, а не только в футболе.

У меня каждый матч нашей сборной вызывает гордость и когда выходил на поле, и когда смотрю игры. Вообще, когда гимн играл перед матчами, то испытывал гордость, что представляю такую великую страну.

И боль от российского футбола у меня есть. Она от руководителей клубов, которые порой не совсем понимают, что делают. У нас таких руководителей, к сожалению, достаточно. Они сильно вредят нашему футболу.

Все это потихоньку исправляют. Уже обязали, чтобы у всех были академии, обязали строить манежи, уделять больше ресурсов на свои школы и тренеров, давая им возможность работать в этих академиях.

Вот этим и исправим. Когда таких школ, как у Галицкого, будет хотя бы десять по всей стране, тогда будет все отлично. А пока их нет.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Быстров Владимир
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Комментарии (4)
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1749580222
Если у всех будут школы,как у Галицкого,но все будут составлять основу так же,как он,то где тогда играть всем выпускникам,в ФНЛ?.Тупик,или "недостатки-продолжение наших достоинств".
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Cleaner
1749580282
Вова, а нефиг было БЕГАТЬ из ЗЕНИТА в СПАРТАК и обратно!!! Тогда бы и боли никакой не было...(((
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Цугундeр
1749583329
Поэт-декламатор Володька..Какая,где у тебя боль? Погодь-ка.
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Mirak92
1749586368
Эх Володя, дураком пьяным тебя считал. ты правду матку лупишь постоянно , я даже уважать его стал. Не брать в расчеты от куда и куда он переходил. Он грамотно все говорит. Не ссыт
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