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  • У бронзового призера Первой лиги будет спонсор: «Нельзя допустить трагедию»

У бронзового призера Первой лиги будет спонсор: «Нельзя допустить трагедию»

Сегодня, 19:19
2

Инвестор новороссийского «Черноморца» Сергей Шишкарев сделал заявление о финансировании клуба.

  • Бизнесмен хотел отказаться от спонсорства футбольной команды из-за подозрений в попытке сыграть договорной матч.
  • «Черноморец» финишировал на 3-м месте в Первой лиге-2024/25, но не сыграл в стыках из-за проблем с лицензированием.

«Знаю, что в свете моих заявлений по поводу взаимоотношений Группы компаний «Дело» и футбольного клуба «Черноморец» возникло немало домыслов и переживаний за дальнейшую судьбу команды.

Еще раз хотел бы подчеркнуть, что мне дорог родной Новороссийск, в социальные проекты которого мы продолжаем вкладывать серьезные средства. Об этом планирую позже рассказать подробнее.

Мне дорог и «Черноморец», за который я болею с детства и в который только за последние три года ГК «Дело» инвестировала более двух миллиардов рублей.

Но, повторюсь, когда по независящим от тебя причинам невозможно добиться поставленной цели, просто нет смысла вкладывать деньги. Более того, это даже неадекватно с точки зрения бизнеса.

Поэтому участвовать в деятельности клуба в том же формате мы больше не будем, но, как обещал, двигаемся дальше с учетом реалий, меняем приоритеты.

Получил много обращений, суть которых сводится к тому, что без поддержки ГК «Дело» «Черноморец» может исчезнуть с футбольной карты страны. Я четко осознаю, что для местных болельщиков это будет настоящая трагедия. Ее совместными усилиями допустить нельзя.

Поэтому, еще раз взвесив все составляющие, я принял решение о том, что компания выделит клубу бюджет для выступления в следующем сезоне в Футбольной национальной лиге. Как и говорил ранее, все обязательства по прошедшему сезону будут выполнены.

Слышал выступление на прямой линии с горожанами мэра Андрея Кравченко, который пообещал не оставить «Черноморец» без поддержки. Очень надеюсь, что так и будет.

Мы со своей стороны понимаем, что каких бы результатов не добивалась команда, выйти в Премьер-Лигу в нынешних условиях у нее не получится, поэтому выбираем стратегическую линию, которая предполагает работу над созданием инфраструктуры, вложения в детский спорт и другие не менее важные проекты.

Если городская администрация приведет принадлежащий ей стадион «Центральный» в состояние, соответствующее критериям РПЛ, сможем говорить о новом будущем для «Черноморца».

Параллельно и приоритетно держим в фокусе проект строительства нового стадиона», – сказал Шишкарев.

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Источник: Sport24
Россия. Первая лига Черноморец
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Комментарии (2)
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1749572987
Видимо,пендаль "очень независимому бизнесмену" дали.
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кайрос
1749573641
это будет настоящая трагедия. Ее совместными усилиями допустить нельзя.===== Вата вместо мозгов.В.ойна это трагедия.Когда количество убитых, раненых рф до миллиона.
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