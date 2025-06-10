Карпин прокомментировал невызов Дугласа Сантоса в сборную России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил, почему защитника «Зенита» Дугласа Сантоса нет в июньской заявке.

Натурализованный бразилец пока не дебютировал за национальную команду.

Его включали в предварительный состав сборной в марте.

Россия в пятницу сыграла вничью с Нигерией (1:1), а сегодня встретится с Беларусью.

– В расширенном списке не было Дугласа Сантоса. Рассчитываете на него в будущем?

– Посмотрим. Мягко говоря, ему не меньше 30, уровень его понятен.

Есть Круговой, Сильянов, Горшков, более молодые ребята. В дальнейшем они более перспективны в плане сборной. Смотрим на них.