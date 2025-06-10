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  • Карпин прокомментировал невызов Дугласа Сантоса в сборную России

Карпин прокомментировал невызов Дугласа Сантоса в сборную России

Сегодня, 15:15
5

Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил, почему защитника «Зенита» Дугласа Сантоса нет в июньской заявке.

  • Натурализованный бразилец пока не дебютировал за национальную команду.
  • Его включали в предварительный состав сборной в марте.
  • Россия в пятницу сыграла вничью с Нигерией (1:1), а сегодня встретится с Беларусью.

– В расширенном списке не было Дугласа Сантоса. Рассчитываете на него в будущем?

– Посмотрим. Мягко говоря, ему не меньше 30, уровень его понятен.

Есть Круговой, Сильянов, Горшков, более молодые ребята. В дальнейшем они более перспективны в плане сборной. Смотрим на них.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Россия Дуглас Сантос Карпин Валерий
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Комментарии (5)
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alll-333
1749558471
Все верно.
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В "Спартаке" играют прост
1749561273
Орёт...при всем неуважении к зинке, но Сантос лучший ЛЗ!!! И такие высказывания лишь подтверждают непрофессионализм быдлана...его уровень это Торпедо-Армавир или Анжи...
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R_a_i_n
1749562916
Сантос скорее всего мягко послал РФС.
Ответить
Интерес
1749564806
А нафига он нужен?
Ответить
k611
1749567996
Играются только товарищеские матчи, мог бы и вызвать.
Ответить
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