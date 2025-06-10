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  • Абрамович исключил владение футбольным клубом: «С этим покончено»

Абрамович исключил владение футбольным клубом: «С этим покончено»

Сегодня, 14:48
6

Бывший владелец «Челси» Роман Абрамович больше не хочет возвращаться в футбольный бизнес.

«Возможно, однажды я смогу посетить матч и попрощаться должным образом, но не более. Меня не интересует какая-либо роль в футбольном клубе, тем более профессиональная.

Возможно, я мог бы помогать с академиями и молодежью, предоставляя больше возможностей людям в трудном положении, если бы возникла инициатива, которая могла бы что-то изменить.

Но что касается владения клубом или профессиональной роли, с этим в моей жизни покончено», – написал Абрамович в книге «Под санкциями: история продажи «Челси» изнутри».

  • «Челси» принадлежал Абрамовичу с 2003 по 2022 год.
  • Затем клуб продали американцу Тодду Боули и его партнерам по инвестиционному бизнесу за 2,34 миллиарда фунтов стерлингов.
  • Эти деньги заморожены на специальном счете. Бизнесмену нельзя ими распоряжаться.
  • Британские власти хотят направить средства Украине, но Абрамович не разрешает это сделать.

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Источник: Спортс’’
Англия. Премьер-лига Челси Абрамович Роман
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Комментарии (6)
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Круче чем вареные яица
1749557216
Е*аный жид. Денег украл здесь, а клуб купил там.
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shahor
1749558363
За время руководства Абрамовича «Челси» пять раз становился чемпионом Англии, пять раз выигрывал Кубок Англии, трижды — Кубок английской лиги, а также по два раза побеждал в Лиге чемпионов и Лиге Европы.Да,славная была охота!Жаль,что отжали клуб в конце концов.
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alll-333
1749558566
Ну что сказать: совсем не Галицкий...
Ответить
R_a_i_n
1749562842
Отбили саксы всю охоту к спорту.
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Spartak_forv@
1749564927
Я бы предоставил больше возможностей людям в трудном положении,но в России у всех все отлично,а в Англии я под санкциями,так что увы и ах
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