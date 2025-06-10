Абрамович исключил владение футбольным клубом: «С этим покончено»

Бывший владелец «Челси» Роман Абрамович больше не хочет возвращаться в футбольный бизнес.
«Возможно, однажды я смогу посетить матч и попрощаться должным образом, но не более. Меня не интересует какая-либо роль в футбольном клубе, тем более профессиональная.
Возможно, я мог бы помогать с академиями и молодежью, предоставляя больше возможностей людям в трудном положении, если бы возникла инициатива, которая могла бы что-то изменить.
Но что касается владения клубом или профессиональной роли, с этим в моей жизни покончено», – написал Абрамович в книге «Под санкциями: история продажи «Челси» изнутри».
- «Челси» принадлежал Абрамовичу с 2003 по 2022 год.
- Затем клуб продали американцу Тодду Боули и его партнерам по инвестиционному бизнесу за 2,34 миллиарда фунтов стерлингов.
- Эти деньги заморожены на специальном счете. Бизнесмену нельзя ими распоряжаться.
- Британские власти хотят направить средства Украине, но Абрамович не разрешает это сделать.
Источник: Спортс’’