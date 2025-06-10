Абрамович исключил владение футбольным клубом: «С этим покончено»

Бывший владелец «Челси» Роман Абрамович больше не хочет возвращаться в футбольный бизнес.

«Возможно, однажды я смогу посетить матч и попрощаться должным образом, но не более. Меня не интересует какая-либо роль в футбольном клубе, тем более профессиональная.

Возможно, я мог бы помогать с академиями и молодежью, предоставляя больше возможностей людям в трудном положении, если бы возникла инициатива, которая могла бы что-то изменить.

Но что касается владения клубом или профессиональной роли, с этим в моей жизни покончено», – написал Абрамович в книге «Под санкциями: история продажи «Челси» изнутри».