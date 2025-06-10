Тарханов обвинил Николича в «кидке» ЦСКА

Бывший тренер ЦСКА Александр Тарханов прокомментировал отставку Марко Николича.

«Николич поступил некрасиво и кинул ЦСКА. Но он другой национальности, европеец, поэтому и ушел туда, где лучше условия. Российский тренер так бы не поступил. По этой причине считаю, что клубы из России должны назначать отечественных специалистов. Не думаю, что иностранцы сильнее россиян в тренерском мастерстве.

А у «армейской» команды все будет хорошо и без серба. Красно-синие и под руководством Владимира Федотова выигрывали серебряные медали РПЛ и Кубок России. Придет другой, снова выиграют», – сказал Тарханов.