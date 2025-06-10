Стало известно, почему Барко хочет покинуть «Спартак»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич прокомментировал потенциальный уход Эсекьеля Барко из «Спартака».

«Уход Барко будет проблемой для «Спартака». Он хочет уйти, потому что у него жена улетела из России. Это причина.

Они очень семейные, правильные. Для него это стало проблемой весной. Это отразилось на игре. Стал капризничать. Сам инициирует уход», – сказал Генич на бусти-аккаунте Сергея Егорова.