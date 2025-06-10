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Стало известно, почему Барко хочет покинуть «Спартак»

Сегодня, 09:43
20

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич прокомментировал потенциальный уход Эсекьеля Барко из «Спартака».

«Уход Барко будет проблемой для «Спартака». Он хочет уйти, потому что у него жена улетела из России. Это причина.

Они очень семейные, правильные. Для него это стало проблемой весной. Это отразилось на игре. Стал капризничать. Сам инициирует уход», – сказал Генич на бусти-аккаунте Сергея Егорова.

  • 26-летний Барко провел в минувшем сезоне за «Спартак» 36 матчей, забил 14 голов, отдал 9 передач.
  • Его контракт с клубом рассчитан до лета 2027 года.
  • Transfermarkt оценивает стоимость аргентинца в 14 миллионов евро.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Аргентина. Примера Спартак Барко Эсекьель
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Комментарии (20)
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nik55
1749540966
а бо-жам какое дело
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Интерес
1749541023
Всё,теперь "Спартак" сгинет! Опять...
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Avitaminoz
1749541409
Какие в России все семьянины сразу. Как в европу вернутся так сразу развод и по бабам. Ну или в его случае америку. Хотя чё удивляться, деньги заработал, можно о семье подумать.
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Круче чем вареные яица
1749542628
Какая баба будет терпеть когда ее мужика прут в жопу? У него не остаётся сил га неё, вот она и уехала искать себе мужика, надоел хрюкающий сви.н, ходячий враскорячку.
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Прокс
1749543593
Сапоги из свиной кожи не подошли!!!
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NewLife
1749543687
"Он хочет уйти, потому что у него жена улетела из России. Это причина." Гейнич, если тебе на лысину голубь насрет, это не причина выдумывать, что на нашу планету напали марсиане"))
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Skull_Boy
1749544332
Да скорее понял, что его партнеры по команде олени и ни на что не способны
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Айболид
1749548848
Вот не может человек без семейного очага , поэтому лыжи и навострил к жене своей . Хотя сектанты кого только ему на матрац не подкладывали : и петю-петушка гавнухина и шахту биполярную и карателя ...
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рылы
1749554159
у нас так клаудиньо ушёл. из-за бабы. а когда в катаре пообещали квартиру с видом на море - она тут же к нему вернулась.
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Прокс
1749562039
Даже тёлки поняли!!! Что прозябать в этом Недоклубе нельзя,Пердив не за горами!!!!
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