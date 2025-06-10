Стало известно, почему Барко хочет покинуть «Спартак»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич прокомментировал потенциальный уход Эсекьеля Барко из «Спартака».
«Уход Барко будет проблемой для «Спартака». Он хочет уйти, потому что у него жена улетела из России. Это причина.
Они очень семейные, правильные. Для него это стало проблемой весной. Это отразилось на игре. Стал капризничать. Сам инициирует уход», – сказал Генич на бусти-аккаунте Сергея Егорова.
- 26-летний Барко провел в минувшем сезоне за «Спартак» 36 матчей, забил 14 голов, отдал 9 передач.
- Его контракт с клубом рассчитан до лета 2027 года.
- Transfermarkt оценивает стоимость аргентинца в 14 миллионов евро.
Источник: «Бомбардир»