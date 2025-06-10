Слуцкого уличили в токсичности: «Это просто катастрофа»

Бывший комментатор «Матч ТВ», болельщик «Зенита» Федор Погорелов оценил поведение Леонида Слуцкого на публике.
«Посмотрел премьеру нового формата ЭФБ – тренерскую с Александром Головиным.
Божечки, какой Слуцкий токсичный. Это просто катастрофа. В каждой – почти – реплике – подвыперт. Между строк звучит запрос на терапию. Но поздно уже, конечно. Он собой явно доволен», – написал Погорелов.
- Слуцкий сейчас в «Шанхай Шэньхуа».
- Тренер трижды брал РПЛ с ЦСКА.
- В 2015-2016 годах Слуцкий тренировал сборную России.
Источник: телеграм-канал Федора Погорелова