Слуцкого уличили в токсичности: «Это просто катастрофа»

Бывший комментатор «Матч ТВ», болельщик «Зенита» Федор Погорелов оценил поведение Леонида Слуцкого на публике.

«Посмотрел премьеру нового формата ЭФБ – тренерскую с Александром Головиным.

Божечки, какой Слуцкий токсичный. Это просто катастрофа. В каждой – почти – реплике – подвыперт. Между строк звучит запрос на терапию. Но поздно уже, конечно. Он собой явно доволен», – написал Погорелов.