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Слуцкого уличили в токсичности: «Это просто катастрофа»

Сегодня, 09:08
8

Бывший комментатор «Матч ТВ», болельщик «Зенита» Федор Погорелов оценил поведение Леонида Слуцкого на публике.

«Посмотрел премьеру нового формата ЭФБ – тренерскую с Александром Головиным.

Божечки, какой Слуцкий токсичный. Это просто катастрофа. В каждой – почти – реплике – подвыперт. Между строк звучит запрос на терапию. Но поздно уже, конечно. Он собой явно доволен», – написал Погорелов.

  • Слуцкий сейчас в «Шанхай Шэньхуа».
  • Тренер трижды брал РПЛ с ЦСКА.
  • В 2015-2016 годах Слуцкий тренировал сборную России.

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Источник: телеграм-канал Федора Погорелова
Россия. Премьер-лига Китай. Суперлига Шанхай Шэньхуа Слуцкий Леонид
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Комментарии (9)
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evgevg13
1749536048
Завидуй молча...
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Интерес
1749536929
НЕ смотрел,как шоу вообще не смотрю.А кто такой Погорелов?И если Лёня своей токсичностью отравил его,может это и к лучшему???
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Plyash
1749541548
Припоминаю , что Кварацхелия расстался с командой Слуцкого , когда тот назвал свою собаку Хвичей . Представьте себе обстановку на сборах , когда ребята отдыхают после тренировки , а с улицы доносится , - "...Хвича , Хвича , твою маму....к ноге " . Представьте себе смех ребят и реакцию Кварацхелия . Результат известен . Поинтересуйтесь у психиатра , это далеко не смешно .
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bashnat013
1749546381
Вот им то все довольны !А тобой и кто ты вообще есть то человечешка?
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