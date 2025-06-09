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Карпин высказался о матче Беларусь – Россия

Сегодня, 21:35

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился ожиданиями от товарищеской встречи с Беларусью.

– Насколько Беларусь вам интересна как соперник?

– Нам интересны все матчи, Беларусь тоже хотела бы сыграть и с Францией, и с Россией. Любой тренер хочет сильнейшего соперника.

Если бы могли играть с Бразилией, Аргентиной, Испанией, было бы интересно.

– В бытность игроком вы играли с Беларусью, тренировали нескольких белорусов. Есть какие‑то ассоциации по белорусскому футболу?

– В бытность игроком даже не помню результата, в памяти осталась работа с белорусскими игроками в качестве тренера и прошлогодний матч.

Во вторник будет абсолютно другой матч как с нашей стороны (как минимум составом), так и со стороны белорусов. Задачи первостепенной выиграть нет, будет кардинально отличаться состав, будем смотреть на то, как другие игроки выполняют ту же установку, что с Нигерией.

Ребята, можно сказать, приехали из отпуска – нужно дать сыграть всем, как премия. Мы не обращаем внимания на личностей в составе соперника, не упоминаем фамилии при подготовке.

– Анализировали матч Беларуси с Казахстаном? Сильно изменились белорусы за год?

– Последнюю игру играли не в три центральных защитника. Нужно сравнивать соперников. Можно говорить, что мы прогрессируем на фоне Кубы или Брунея, но не надо обманывать самих себя. За Беларусью не следим каждодневно, состав меняется, так что сравнивать неуместно.

– Почти ровно год назад был матч с Беларусью. Как изменилась наша сборная, или за время отстранения нет больших изменений?

– Надеюсь, хуже не стали. Мне кажется, что с каждой игрой и сбором футболисты быстрее вспоминают требования в атаке, обороне. Мне с этой стороны проще, для них хорошо.

Ну и появились Батраков, Кисляк, достаточно дебютантов: Гладышев, Мелехин, Абдулкадыров. Почти всегда есть дебютанты, что радует.

Радует, что они вписываются и не выпадают. Если будут дальше прогрессировать, то выпадать не будут.

– Батраков, Глушенков, Осипенко, Круговой с Беларусью не сыграют. Серьезные повреждения?

– Ни у кого серьезных повреждений нет, вернутся в клубы и начнут работать по графику. Играть сегодня или завтра они бы не смогли, поэтому не было смысла их везти.

Привезли сюда 23 человека, потому что у нас то понос, то золотуха. Пока отправили отсюда только Кругового, с остальным пока все хорошо, слава богу.

  • Беларусь примет Россию во вторник, 10 июня, в Минске на Национальном футбольном стадионе.
  • Начало – в 20:00 мск.
  • Россияне в пятницу сыграли вничью с Нигерией – 1:1.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Товарищеские матчи. Сборные Россия Беларусь Карпин Валерий
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