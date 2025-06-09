Карпин назвал вратаря, который сыграет с Беларусью

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил, кто из голкиперов выйдет в старте на товарищеский матч с Беларусью.
– Почему решили отпустить Матвея Сафонова из сборной? Как оцените его игру на сборе?
– Он не играл бы сегодня, это было запланировано. У нас есть два других вратаря. Будет играть Лунев. Не было смысла везти тренироваться Сафонова.
Он не был в России долго, хотел увидеться, сейчас он сразу поедет на клубный чемпионат мира, у него совсем нет паузы.
Оцениваю его игру в матче с Нигерией хорошо, сделал один сейв и один «привоз». В ноль вышел.
Матвей правильно отказался от приза лучшему игроку, не знаю, кто его давал за один сейв. Не очень понимаю, но хорошо, что Матвей сам все понимает.
– Будете вызывать его чаще?
– Куда чаще, мы его и так всегда вызываем. Теперь преград никаких нет, куда он денется, будет приезжать.
– Он номер один?
– Он не считает себя таким, а я считаю.
- Беларусь примет Россию во вторник, 10 июня, в Минске на Национальном футбольном стадионе.
- Начало – в 20:00 мск.
- Россияне в пятницу сыграли вничью с Нигерией – 1:1.