Карпин назвал вратаря, который сыграет с Беларусью

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил, кто из голкиперов выйдет в старте на товарищеский матч с Беларусью.

– Почему решили отпустить Матвея Сафонова из сборной? Как оцените его игру на сборе?

– Он не играл бы сегодня, это было запланировано. У нас есть два других вратаря. Будет играть Лунев. Не было смысла везти тренироваться Сафонова.

Он не был в России долго, хотел увидеться, сейчас он сразу поедет на клубный чемпионат мира, у него совсем нет паузы.

Оцениваю его игру в матче с Нигерией хорошо, сделал один сейв и один «привоз». В ноль вышел.

Матвей правильно отказался от приза лучшему игроку, не знаю, кто его давал за один сейв. Не очень понимаю, но хорошо, что Матвей сам все понимает.

– Будете вызывать его чаще?

– Куда чаще, мы его и так всегда вызываем. Теперь преград никаких нет, куда он денется, будет приезжать.

– Он номер один?

– Он не считает себя таким, а я считаю.