Реакция Семина на уход Николича из ЦСКА

Юрий Семин высказался о вероятном уходе Марко Николича с поста главного тренера ЦСКА.

Серб возглавил команду прошлым летом.

Под его руководством армейцы стали бронзовыми призерами РПЛ и выиграли FONBET Кубок России.

Николич собирается тренировать греческий АЕК.

«Это говорит о многих факторах. Первое – ЦСКА должны предъявлять претензии к тем, кто рекомендовал им Николича. Второе – я согласен со словами Червиченко. Он говорит правду.

В ЦСКА такой руководитель как Гинер, он понимает футбол от А до Я. Он в этой ситуации разберется и клуб пойдет своим направлением. Ничего страшного не произошло.

До этого Федотов выиграл серебряные медали и Кубок России. Он принес значительно больше пользы клубу, чем Николич», – заявил Семин.