Реакция Семина на уход Николича из ЦСКА

Юрий Семин высказался о вероятном уходе Марко Николича с поста главного тренера ЦСКА.
- Серб возглавил команду прошлым летом.
- Под его руководством армейцы стали бронзовыми призерами РПЛ и выиграли FONBET Кубок России.
- Николич собирается тренировать греческий АЕК.
«Это говорит о многих факторах. Первое – ЦСКА должны предъявлять претензии к тем, кто рекомендовал им Николича. Второе – я согласен со словами Червиченко. Он говорит правду.
В ЦСКА такой руководитель как Гинер, он понимает футбол от А до Я. Он в этой ситуации разберется и клуб пойдет своим направлением. Ничего страшного не произошло.
До этого Федотов выиграл серебряные медали и Кубок России. Он принес значительно больше пользы клубу, чем Николич», – заявил Семин.
Источник: «Матч ТВ»