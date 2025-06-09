Стало известно решение ЦСКА по Осинькину

Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин не станет главным тренером ЦСКА. Красно-синие не рассматривают 60-летнего специалиста в качестве замены Марко Николичу, который может уйти в АЕК.

60-летний Игорь Осинькин покинул пост главного тренера «Крыльев Советов» в конце мая в связи с истечением срока действия контракта.

Сообщалось, что АЕК представит 45-летнего Николича в качестве главного тренера команды на следующей неделе. Он подпишет с греческим клубом двухлетний контракт.

АЕКу необходимо выплатить ЦСКА отступные в размере 600 тысяч евро, а зарплата 45-летнего тренера составит 2 миллиона евро в год. В московском клубе он зарабатывал 1,2 миллиона.

Николич возглавляет ЦСКА с июня 2024 года. Под его руководством красно-синие в сезоне‑2024/25 завоевали бронзовые медали чемпионата России и стали обладателями Кубка страны.