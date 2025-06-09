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Реакция Радимова на ситуацию с Николичем: «Он не в рабстве»

Сегодня, 12:37
3

Советник гендиректора «Зенита» по развитию молодeжного футбола, бывший полузащитник ЦСКА Владислав Радимов не станет осуждать главного тренера красно-синих Марко Николич, если серб перейдет в АЕК.

– Тут, наверное, вопрос к менеджменту, который так подписал контракт. А как ты на берегу договорился – так и пожалуйста.

Раз ЦСКА эта история изначально устраивала, то Николич выкупает свой контракт – и вопросов-то никаких быть не может. А если бы армейцы изначально считали, что им этот тренер нужен, что он выиграет, то, может быть, и зарплату бы сделали побольше, и сумма выкупа была бы не 600 тысяч, а, например, 6 миллионов.

А в нынешней ситуации Николич никого не обманул, он никому ничего не должен. Он свою работу сделал хорошо, и раз есть такая опция в контракте – какие вопросы? Если, конечно, не было какого-то джентльменского соглашения, о котором мы не знаем.

– ЦСКА потеряет от ухода Марко?

– Скажем так, будет непросто, потому что тренер знает команду, она к нему привыкла, все функционировало хорошо. Но обвинять Николича в принятии такого решения не надо – он же не в рабстве. Осуждать его никто не вправе, это его жизнь, и он выбирает жить дальше так, как считает нужным.

  • Сообщалось, что АЕК представит 45-летнего Николича в качестве главного тренера команды на следующей неделе. Он подпишет с греческим клубом двухлетний контракт.
  • АЕКу необходимо выплатить ЦСКА отступные в размере 600 тысяч евро, а зарплата 45-летнего тренера составит 2 миллиона евро в год. В московском клубе он зарабатывал 1,2 миллиона.
  • Николич возглавляет ЦСКА с июня 2024 года. Под его руководством красно-синие в сезоне‑2024/25 завоевали бронзовые медали чемпионата России и стали обладателями Кубка страны.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Николич Марко Радимов Владислав
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Комментарии (3)
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Plyash
1749463036
Порнобуланов , тебе точно пора сменить берега реки Нева на берега реки Колыма . Там много молодых оленей , с которыми надо поработать . Но твой опыт , скорее всего , уже может пригодиться только тюленям и лахтакам . Дерзай , бездарь...
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Цугундeр
1749465494
Советник гендиректора «Зенита» закончил, затушил сигару, запахнул полы жаккардового халата и, благосклонно кивнув дворецкому, потрусил в гостиную. Подавали кашу. "Пошёл бы ты нахер.."- незлобиво и привычно подумал дворецкий.
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Интерес
1749477680
За неделю до "заявления" он собирался "бороться с командой за титул",так что неотвратимого произошло,кроме жирного червячка на крючке? Все в семье живы-здоровы,слава богу.
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