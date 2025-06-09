Реакция Радимова на ситуацию с Николичем: «Он не в рабстве»

Советник гендиректора «Зенита» по развитию молодeжного футбола, бывший полузащитник ЦСКА Владислав Радимов не станет осуждать главного тренера красно-синих Марко Николич, если серб перейдет в АЕК.
– Тут, наверное, вопрос к менеджменту, который так подписал контракт. А как ты на берегу договорился – так и пожалуйста.
Раз ЦСКА эта история изначально устраивала, то Николич выкупает свой контракт – и вопросов-то никаких быть не может. А если бы армейцы изначально считали, что им этот тренер нужен, что он выиграет, то, может быть, и зарплату бы сделали побольше, и сумма выкупа была бы не 600 тысяч, а, например, 6 миллионов.
А в нынешней ситуации Николич никого не обманул, он никому ничего не должен. Он свою работу сделал хорошо, и раз есть такая опция в контракте – какие вопросы? Если, конечно, не было какого-то джентльменского соглашения, о котором мы не знаем.
– ЦСКА потеряет от ухода Марко?
– Скажем так, будет непросто, потому что тренер знает команду, она к нему привыкла, все функционировало хорошо. Но обвинять Николича в принятии такого решения не надо – он же не в рабстве. Осуждать его никто не вправе, это его жизнь, и он выбирает жить дальше так, как считает нужным.
- Сообщалось, что АЕК представит 45-летнего Николича в качестве главного тренера команды на следующей неделе. Он подпишет с греческим клубом двухлетний контракт.
- АЕКу необходимо выплатить ЦСКА отступные в размере 600 тысяч евро, а зарплата 45-летнего тренера составит 2 миллиона евро в год. В московском клубе он зарабатывал 1,2 миллиона.
- Николич возглавляет ЦСКА с июня 2024 года. Под его руководством красно-синие в сезоне‑2024/25 завоевали бронзовые медали чемпионата России и стали обладателями Кубка страны.