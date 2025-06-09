Пономарев дал прогноз на результат матча Беларусь – Россия: «Напряжение в игре будет»

Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев считает, что Россия сыграет вничью с Беларусью в товарищеском матче.
«Во‑первых, мне очень понравилась наша игра с Нигерией. И нигерийцы тоже хорошие ребята, пижонистые, правда, но неплохо играют. Второе – с белорусами я легкого матча не жду. Они тоже не хотят проигрывать, они что‑то хотят доказать. Так что напряжение в игре будет, игры в одни ворота не жду. Думаю, что 1:1 сыграем», – сказал Пономарев.
- Игра Беларусь – Россия пройдет в Минске 10 июня и начнется в 20:00 мск.
- Россияне сыграли вничью с Нигерией (1:1) в Москве 6 июня.
Источник: «Матч ТВ»