Пономарев дал прогноз на результат матча Беларусь – Россия: «Напряжение в игре будет»

Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев считает, что Россия сыграет вничью с Беларусью в товарищеском матче.

«Во‑первых, мне очень понравилась наша игра с Нигерией. И нигерийцы тоже хорошие ребята, пижонистые, правда, но неплохо играют. Второе – с белорусами я легкого матча не жду. Они тоже не хотят проигрывать, они что‑то хотят доказать. Так что напряжение в игре будет, игры в одни ворота не жду. Думаю, что 1:1 сыграем», – сказал Пономарев.