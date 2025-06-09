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  • Пономарев дал прогноз на результат матча Беларусь – Россия: «Напряжение в игре будет»

Пономарев дал прогноз на результат матча Беларусь – Россия: «Напряжение в игре будет»

Сегодня, 08:02
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Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев считает, что Россия сыграет вничью с Беларусью в товарищеском матче.

«Во‑первых, мне очень понравилась наша игра с Нигерией. И нигерийцы тоже хорошие ребята, пижонистые, правда, но неплохо играют. Второе – с белорусами я легкого матча не жду. Они тоже не хотят проигрывать, они что‑то хотят доказать. Так что напряжение в игре будет, игры в одни ворота не жду. Думаю, что 1:1 сыграем», – сказал Пономарев.

  • Игра Беларусь – Россия пройдет в Минске 10 июня и начнется в 20:00 мск.
  • Россияне сыграли вничью с Нигерией (1:1) в Москве 6 июня.

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Источник: «Матч ТВ»
Товарищеские матчи. Сборные Россия Беларусь Пономарев Владимир
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Комментарии (1)
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темирхан
1749457534
да кому он нах... нужен этот результат! всем по барабану! хоть выиграют, хоть вничью сыграют. не имеет значения!!!!
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