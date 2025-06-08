Юран высказался о возможности приглашения в ЦСКА

Бывший главный тренер «Пари НН» и «Химок» Сергей Юран готов возглавить ЦСКА. Нынешний главный тренер красно-синих Марко Николич может перейти в АЕК.

«Хотел бы возглавить ЦСКА? Конечно, у меня есть желание поработать с топ-клубом. Я много раз об этом говорил. Другое дело, что можно рассматривать все, что угодно. Остается самое простое – решение от руководителей клуба.

Скажется ли пауза в работе? У многих тренеров она есть. Разве это должно мешать дальнейшей карьере?», – сказал Юран.