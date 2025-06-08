Неймар снова выбыл из строя на неопределенный срок

Нападающий «Сантоса» Неймар заболел коронавирусом и не тренируется с командой с четверга. Пока он будет восстанавливаться дома, а позднее вернется к работе с командой.

«Неймар сдал лабораторные анализы, которые подтвердили наличие у него COVID-19.

Игрок не тренируется с четверга, когда у него начали проявляться симптомы, по-прежнему отдыхает дома и проходит симптоматическое лечение в соответствии с предписаниями врача», – говорится в заявлении клуба.