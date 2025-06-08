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Неймар снова выбыл из строя на неопределенный срок

Вчера, 14:19
5

Нападающий «Сантоса» Неймар заболел коронавирусом и не тренируется с командой с четверга. Пока он будет восстанавливаться дома, а позднее вернется к работе с командой.

«Неймар сдал лабораторные анализы, которые подтвердили наличие у него COVID-19.

Игрок не тренируется с четверга, когда у него начали проявляться симптомы, по-прежнему отдыхает дома и проходит симптоматическое лечение в соответствии с предписаниями врача», – говорится в заявлении клуба.

  • Нынешний контракт 33-летнего Неймара с «Сантосом» действует до конца июня и стороны пока не договорились о его продлении.
  • В этом году он провел за клуб 12 матчей, забил 3 гола, отдал 3 передачи.

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Источник: Globo
Бразилия. Серия А Сантос Неймар
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Комментарии (5)
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Plyash
1749381755
Удачи тебе , "капризуле" бразильского футбола и любимцу великого Пеле .
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Mirak92
1749382363
Нет у него никакого ковида.
Ответить
...короче
1749385736
..."Не понос, так золотуха"...
Ответить
рылы
1749387243
мля, на товарняк в питер не приедет, значит.
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Spartak_forv@
1749387985
Следующий диагноз геморрой.Причем у Сантоса и он уже есть
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