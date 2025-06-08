Тер Стеген считает, что «Барселона» вынуждает его уйти из клуба

Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Стеген шокирован, что информация о ситуации в раздевалке утекла в прессу. Он полагает, что клуб пытается таким образом вынудить его уйти и при этом нанести вред его профессиональной репутации. Голкипер не хотел публично обсуждать свое положение в клубе.

В следующем сезоне «Барселона» намерена сделать ставку на вратаря Жоана Гарсию, который, дал согласие на переход из «Эспаньола», а Войцех Щесны при этом станет запасным. Сине-гранатовые рассчитывают договориться с немецким голкипером о его уходе на следующей неделе.

Несмотря на эту ситуацию, тер Стеген не намерен покидать «блауграну» этим летом и готов бороться за место в основном составе. Его контракт с клубом рассчитан до 2028 года.

«Барселона» может добиться ухода вратаря, поскольку он хочет выступать за сборную Германии, но рискует остаться без игровой практики перед ЧМ-2026. При этом клуб готов заплатить ему зарплату за год из оставшихся трех лет по контракту и отпустить бесплатно в другую команду.

Тер Стеген считает, что его пытаются оставить вне состава не по спортивным причинам, а по личным – из-за взаимоотношений с главным тренером Ханс-Дитером Фликом и спортивным директором Деку.