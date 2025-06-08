Названа сумма, которую «Зенит» готов заплатить за Уэсли

«Зенит» готов приобрести правого защитника «Фламенго» Уэсли за 25 миллионов евро. За счет бонусов сумма выплат может достичь 30 миллионов.

«Зенит» готов в два раза поднять игроку зарплату, относительно его нынешних заработков, и подписать с ним контракт на 5 лет.

«Фламенго» готов отпустить Уэсли только после клубного чемпионата мира.