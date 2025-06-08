Названа сумма, которую «Зенит» готов заплатить за Уэсли

«Зенит» готов приобрести правого защитника «Фламенго» Уэсли за 25 миллионов евро. За счет бонусов сумма выплат может достичь 30 миллионов.
«Зенит» готов в два раза поднять игроку зарплату, относительно его нынешних заработков, и подписать с ним контракт на 5 лет.
«Фламенго» готов отпустить Уэсли только после клубного чемпионата мира.
- Зимой сообщалолсь, что «Зенит» готов заплатить за игрока 30+8 миллионов евро.
- 21-летний Уэсли в этом году провел за «Фламенго» 23 матча, забил 1 гол, отдал 2 передачи.
- Его контракт с бразильским клубом рассчитан до конца 2028 года.
Источник: страница Хулио Мигеля Нето в соцсети X