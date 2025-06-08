Черчесов высказался о совмещении постов в клубе и сборной России

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов сказал, что никогда не собирался работать в клубе в то время, когда тренировал национальную команду.
– Есть разговоры, что Валерий Карпин будет совмещать работу в сборной и клубе. Ваше мнение относительно совмещения?
– Это мнение я доказал, работая шесть лет – нигде никогда не совмещал. Я этого не делал и не собирался, и не хотел. Я при вас работал шесть лет в сборной и никогда не совмещал.
- Ранее президент РФС Александр Дюков сообщил, что главный тренер сборной России Карпин получил разрешение совмещать две должности.
- Ожидается, что Карпин будет назначен главным тренером «Динамо» после 10 июня.
- Карпин был главным тренером «Ростова» с 10 марта 2022 года по 25 февраля 2025 года одновременно с работой в сборной России.
- Черчесов возглавлял сборную России в 2016–2021 годах, в 2024–2025 он также тренировал национальную команду Казахстана.
Источник: «Матч ТВ»