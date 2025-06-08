Черчесов высказался о совмещении постов в клубе и сборной России

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов сказал, что никогда не собирался работать в клубе в то время, когда тренировал национальную команду.

– Есть разговоры, что Валерий Карпин будет совмещать работу в сборной и клубе. Ваше мнение относительно совмещения?

– Это мнение я доказал, работая шесть лет – нигде никогда не совмещал. Я этого не делал и не собирался, и не хотел. Я при вас работал шесть лет в сборной и никогда не совмещал.