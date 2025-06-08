Агент Барбоза назвал лучшее решение в ситуации между Николичем и ЦСКА

Известный португальский агент Паулу Барбоза удивился ситуации, возникшей во взаимоотношениях ЦСКА и главного тренера команды Марко Николича.
«Мы не знаем, насколько это всe соответствует реальности. Но это всe немножко странно…
Тем не менее если Николич хочет уйти, а ЦСКА готов его отпустить, то, наверное, это лучшее решение. Это меня удивляет, конечно. Мне кажется, это всe нецелесообразно.
Когда есть результат и когда видна хорошая работа, то тренер должен остаться, и клуб должен всe сделать, чтобы он дальше продолжал работать. Чтобы была какая‑то преемственность.
Поработать один год и потом просто так уходить… Это не очень хорошо, на мой взгляд», – сказал Барбоза.
- По данным Gazzetta, АЕК представит Николича в качестве главного тренера команды на следующей неделе. Он подпишет с греческим клубом двухлетний контракт.
- АЕКу необходимо выплатить ЦСКА отступные в размере 600 тысяч евро, а зарплата 45-летнего тренера составит 2 миллиона евро в год. В московском клубе он зарабатывал 1,2 миллиона.
- Николич возглавляет ЦСКА с июня 2024 года. Под его руководством армейцы в сезоне‑2024/25 завоевали бронзовые медали чемпионата России и стали обладателями Кубка страны.
Источник: «Матч ТВ»