Агент Барбоза назвал лучшее решение в ситуации между Николичем и ЦСКА

Известный португальский агент Паулу Барбоза удивился ситуации, возникшей во взаимоотношениях ЦСКА и главного тренера команды Марко Николича.

«Мы не знаем, насколько это всe соответствует реальности. Но это всe немножко странно…

Тем не менее если Николич хочет уйти, а ЦСКА готов его отпустить, то, наверное, это лучшее решение. Это меня удивляет, конечно. Мне кажется, это всe нецелесообразно.

Когда есть результат и когда видна хорошая работа, то тренер должен остаться, и клуб должен всe сделать, чтобы он дальше продолжал работать. Чтобы была какая‑то преемственность.

Поработать один год и потом просто так уходить… Это не очень хорошо, на мой взгляд», – сказал Барбоза.