Арустамян объяснил желание Николича возглавить АЕК

Журналист и инсайдер Нобель Арустамян аргументировал желание Марко Николича стать главным тренером АЕКа. Ранее стало известно, что сербский специалист хочет покинуть ЦСКА.

«Почему АЕК – понятно. С его спортивным директором Рибалтой Марко связывают давние тeплые отношения. Ходили разговоры, что Хавьер хотел позвать Николича ещe в «Парму».

О работе в Европе Марко мечтает давно. После «Локомотива» устраивающий оффер оттуда Николич так и не получил – и поэтому выбрал Эмираты. Топ-лигой греческий чемпионат не назовeшь, это даже не второй эшелон. Но предположу, что Николич считает: работа в Афинах скорее приблизит к работе в топ-5 лигах, чем РПЛ», – сообщил Арустамян.