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  • Иванов отреагировал на решение РФС по отмененному голу «Урала» «Ахмату»

Иванов отреагировал на решение РФС по отмененному голу «Урала» «Ахмату»

Вчера, 22:19
11

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал решение РФС по матчу с «Ахматом».

Экспертно-судейская комиссия сообщила об ошибке главного арбитра Сергея Иванова отменить гол екатеринбуржцев на 12-й минуте ответного стыкового матча.

– Там были чистые ошибки. В первой игре мы выиграли, но и там отменили наш чистый гол. Во втором матче тоже отменили наш гол и поставили пенальти в наши ворота. Какое у меня может быть мнение? Мое мнение – отрицательное. Никогда не думал, что ведущие судьи могут так себя вести. Это ведь не только мое мнение, но и тех многих людей, которые ко мне подходили. Они говорили, что у нас даже в 90-е годы так не судили. Вопрос по Бобровскому. Как так? Он ни в чем не замешан, но, будучи резервным арбитром, он в первой игре удаляет нашего тренера. Значит, у них был какой-то конфликт. И вы на следующий тур ставите его на ВАР. Кто принимал такое решение? Не мне судить, кто прав и виноват. Но был конфликт, зачем его ставить видеоассистентом?

– Не думаете, что судейство было предвзятым?

– Я не могу так говорить. Если бы у меня были какие-то факты, я бы их озвучил. Мне показалось, что судейство было необъективным. Но про предвзятость не могу сказать. Это пускай разбираются другие органы. Хорошо, что ЭСК признал ошибку, это показывает, что я ничего не придумал. Из-за этого гола мы потеряли место в РПЛ.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Урал Ахмат
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Комментарии (11)
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boris63
1749332736
Что толку, что ЭСК признал и признает ошибки судей, тем более результативные решающие на исход матча. Страдает команда а судьям по барабану.
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The only one
1749340607
Вот и повод дать место Уралу вместо Химок
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Mirak92
1749340782
Ахмат, козел продажная ты
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k611
1749359080
Не должно быть таких судейских ошибок в решающих матчах
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Plyash
1749359224
Всё , в нашем правосудии возврата к честному решению нет , "умерла так умерла." Просто интересно , санкции к Иванову будут , ведь ошибка так сказать , весьма результативная . Даже в совдепии так открыто по-хамски не судили . Куда мы катимся ?
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Вжыхъ
1749368941
Результат должен быть отменён. По факту судьи слили Урал получается. Умышленно или нет, тут не суть важно, это пусть погоны выясняют, а вот с футбольной стороны надо либо переигрывать, либо присуждать победу Уралу.
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