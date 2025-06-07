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Бронзовый призер Первой лиги может прекратить существование

Вчера, 19:29
6

«Черноморец» в ближайшее время может прекратить существование.

9 июня футболистам планируют объявить, что ждeт клуб после ухода инвестора Сергея Шишкарeва. Бизнесмен выплатит оставшиеся премии и бонусы за итоговое третье место в Первой лиге, а после 15 июня окончательно выйдет из проекта. На счетах «Черноморца» после этого средств практически не останется.

Клубу угрожает банкротство. Администрация Новороссийска готова выделить лишь ограниченное финансирование, и команда рискует не попасть даже в список участников Второй лиги. Главные проблемы – высокая зарплатная ведомость и долгосрочные контракты игроков.

  • «Черноморец» занял третье место в прошедшем сезоне Первой лиги.
  • Клуб не прошел лицензирование и не был допущен к участию в стыковых матчах за право выступать в РПЛ.

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Источник: Metaratings
Россия. Первая лига Черноморец
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Комментарии (6)
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k611
1749314740
Кидалово какое-то
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Кузьмич на трибуне
1749316235
Скорее всего это бунт. Реакция главного спонсора на все причины отказать в лицензировании Черноморца. Либо слабак, раз на первом же шухере сломался, либо проблемы у Черноморца были посерьёзнее чем у ФК Химки.
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СПОРТ 21 века
1749332023
Сколько уже таких любопытных клубов с историей Россия потеряла, а Черноморец, безусловно, клуб с историей. Южанам, на секундочку, гораздо больше лет чем знаменитым московским командам. Команда взяла начало своего существования ещё в дореволюционную эпоху. Много ли в России таких команд? Не думаем. Однако Черноморец как раз один из таких долгожителей. Будет очень обидно, если с футбольной карты исчезнет ещё и Новороссийск. Неужели нельзя как-то сохранить такую жемчужину России? Неужели в такой огромной стране нет ни у кого заинтересованности, чтобы Черноморец хоть как-то жил? Вопрос, как говорится, ни на одну минуту размышления. Потенциал в этом клубе чувствовался и достаточно неплохой. А раз он есть, раз видна какая-то жилка, нужно искать инвестора и помогать региону не потерять его историю. Возможно все эти вопросы нужно адресовать главному лицу страны. Кто знает может крик такой души будет услышан...
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boris63
1749341319
Вот так РФС своими руками уничтожил очередной самобытный перспективный клуб из за угоды блатате. При желании можно было найти стадион, тот же Волгоград,но надо было затащить блатату. Спортивный принцип убили на корню, идиоты.
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АЛЕКС 58
1749347987
Пидо..сы! Сначала Кубань угробили,теперь и Черноморец. Зато блатной Сочи на плаву. Осталось Краснодар похоронить
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