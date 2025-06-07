Бронзовый призер Первой лиги может прекратить существование

«Черноморец» в ближайшее время может прекратить существование.

9 июня футболистам планируют объявить, что ждeт клуб после ухода инвестора Сергея Шишкарeва. Бизнесмен выплатит оставшиеся премии и бонусы за итоговое третье место в Первой лиге, а после 15 июня окончательно выйдет из проекта. На счетах «Черноморца» после этого средств практически не останется.

Клубу угрожает банкротство. Администрация Новороссийска готова выделить лишь ограниченное финансирование, и команда рискует не попасть даже в список участников Второй лиги. Главные проблемы – высокая зарплатная ведомость и долгосрочные контракты игроков.