Сафонов покинул расположение сборной России

Матвей Сафонов не сыграет в товарищеском матче с Беларусью. Как сообщил тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов, голкипер «ПСЖ» покинул расположение национальной команды.

«Сафонов 9 числа должен быть в расположения клуба, поэтому Матвей не поедет на матч с Беларусью. Даже если бы не этот срочный отъезд, ему нужен отдых хотя бы две недели после такого тяжелого сезона. Пусть отдохнет хотя бы три дня. Мы его отпустили, посовещавшись с Валерием Георгиевичем Карпиным, медицинским штабом и руководством», – сказал Кафанов.