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Сафонов покинул расположение сборной России

Вчера, 19:16
16

Матвей Сафонов не сыграет в товарищеском матче с Беларусью. Как сообщил тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов, голкипер «ПСЖ» покинул расположение национальной команды.

«Сафонов 9 числа должен быть в расположения клуба, поэтому Матвей не поедет на матч с Беларусью. Даже если бы не этот срочный отъезд, ему нужен отдых хотя бы две недели после такого тяжелого сезона. Пусть отдохнет хотя бы три дня. Мы его отпустили, посовещавшись с Валерием Георгиевичем Карпиным, медицинским штабом и руководством», – сказал Кафанов.

  • Сафонов отыграл в матче против Нигерии (1:1) и допустил результативную ошибку.
  • Встреча Беларуси с Россией пройдет в Минске 10 июня.

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Источник: «Матч ТВ»
ПСЖ Россия Сафонов Матвей Кафанов Виталий
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Комментарии (16)
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Plyash
1749313438
Мавр сделал своё дело , мавр может уходить ...
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кайрос
1749314145
"И пошли… до городу Парижа! Бредут лесами тёмныма… Идут степями широкима… Лезут горами высокима… Ну, по пути в городах концерты давали, с большим успехом… Ну, вот так… до Парижу и… доправилися." (из м\ф "Волшебное кольцо") Гы гы
Ответить
k611
1749314479
На счёт отдохнёт они погорячились. Всё таки не был основным вратарём и не провёл Сафонов кучу матчей.
Ответить
Тинез Розоп
1749314626
Устал он писец как)))…
Ответить
Интерес
1749314938
Значит,у белорусов выиграем.
Ответить
biber.ru
1749316600
Французский стыд.
Ответить
Garrincha58
1749317715
очень устал сидя на парижской лавке
Ответить
FWSPM
1749317722
клоуны
Ответить
Foxitkuban
1749319636
А внизу, в комментариях, диванно-экспертной школоты, прям три ведра навалили. Как навоза на огороде.
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