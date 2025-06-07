Орлов определил лучшего игрока матча Россия – Нигерия: «Он заматерел и прибавил»

Геннадий Орлов ответил, кого считает лучшим футболистом по итогам товарищеской встречи между сборными России и Нигерии (1:1).

«Матвей довольно грубо ошибся. Причем он так порой играл и в «Краснодаре». Пока эту болезнь Сафонов так и не победил.

И все-таки именно его я назову лучшим игроком матча. Какое спасение он совершил в первом тайме! И ведь мяч не попал ему в руку, он среагировал на удар, «прочитал» соперника.

Был еще один момент, где вратарь проявил себя блестяще. Тут я, кстати, позволю себе немного поправить Константина Генича.

Костя – хороший комментатор, но он сказал: «Сафонов прыгнул руками вперед». Так? А мы, представители старой школы, говорили по-другому – «головой вперед».

Понимаете, в чем разница? Вратарь рискует прежде всего головой в таких эпизодах, а не руками! Именно так прыгали и Яшин, и Разинский. Головой вперед. Не боялись! Вот и Матвей сыграл отважно, нейтрализовал опасность.

И вообще он действовал довольно уверенно. Заматерел в «ПСЖ», хоть и нечасто там играет. Прибавил. Нет ничего лишнего. Хотя эта его ошибка...

Зачем отдавал по центру? Уверен, он сам себя будет корить. Но два момента, о которых сказал выше, многое компенсируют», – сказал Орлов.