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  • Орлов определил лучшего игрока матча Россия – Нигерия: «Он заматерел и прибавил»

Орлов определил лучшего игрока матча Россия – Нигерия: «Он заматерел и прибавил»

Вчера, 15:00
5

Геннадий Орлов ответил, кого считает лучшим футболистом по итогам товарищеской встречи между сборными России и Нигерии (1:1).

«Матвей довольно грубо ошибся. Причем он так порой играл и в «Краснодаре». Пока эту болезнь Сафонов так и не победил.

И все-таки именно его я назову лучшим игроком матча. Какое спасение он совершил в первом тайме! И ведь мяч не попал ему в руку, он среагировал на удар, «прочитал» соперника.

Был еще один момент, где вратарь проявил себя блестяще. Тут я, кстати, позволю себе немного поправить Константина Генича.

Костя – хороший комментатор, но он сказал: «Сафонов прыгнул руками вперед». Так? А мы, представители старой школы, говорили по-другому – «головой вперед».

Понимаете, в чем разница? Вратарь рискует прежде всего головой в таких эпизодах, а не руками! Именно так прыгали и Яшин, и Разинский. Головой вперед. Не боялись! Вот и Матвей сыграл отважно, нейтрализовал опасность.

И вообще он действовал довольно уверенно. Заматерел в «ПСЖ», хоть и нечасто там играет. Прибавил. Нет ничего лишнего. Хотя эта его ошибка...

Зачем отдавал по центру? Уверен, он сам себя будет корить. Но два момента, о которых сказал выше, многое компенсируют», – сказал Орлов.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Товарищеские матчи. Сборные ПСЖ Нигерия Россия Сафонов Матвей Орлов Геннадий
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Комментарии (5)
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Garrincha58
1749298643
ему надо играть постоянно, а выходить периодически это не дело
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boris63
1749298707
Как был не стабилен, таким и остался.
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...короче
1749299621
...в ПСЖ отсмотрят все моменты и обсер тоже...
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Sergey--google
1749303815
У чувака праздник: шампанское из кубка, девочки, казино, а его зачем то в сборную позвали. Да и многие другие играли в полноги. Я правда хз какой праздник у них был. Сезон халявного бабла очередной отмечали?
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Интерес
1749304019
Есть ошибки ПРОСТО и есть РЕЗУЛЬТАТИВНЫЕ.
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