Роналду сделал заявление об участии в клубном чемпионате мира

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду ответил, планируется ли его участие в клубном ЧМ-2025.
- Турнир стартует 15 июня.
- «Аль-Наср» не отобрался на КЧМ.
- Сообщалось, что Роналду может уйти в краткосрочную аренду, чтобы сыграть на чемпионате мира среди клубов.
«Почти решено, что я не буду участвовать в клубном чемпионате мира, несмотря на множество приглашений и предложений.
Да, были переговоры и контакты, но нужно думать о краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе», – сказал 40-летний португалец.
Источник: телеграм-канал Фабрицио Романо