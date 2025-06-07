Роналду сделал заявление об участии в клубном чемпионате мира

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду ответил, планируется ли его участие в клубном ЧМ-2025.

Турнир стартует 15 июня.

«Аль-Наср» не отобрался на КЧМ.

Сообщалось, что Роналду может уйти в краткосрочную аренду, чтобы сыграть на чемпионате мира среди клубов.

«Почти решено, что я не буду участвовать в клубном чемпионате мира, несмотря на множество приглашений и предложений.

Да, были переговоры и контакты, но нужно думать о краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе», – сказал 40-летний португалец.