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Роналду сделал заявление об участии в клубном чемпионате мира

Вчера, 14:14
2

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду ответил, планируется ли его участие в клубном ЧМ-2025.

  • Турнир стартует 15 июня.
  • «Аль-Наср» не отобрался на КЧМ.
  • Сообщалось, что Роналду может уйти в краткосрочную аренду, чтобы сыграть на чемпионате мира среди клубов.

«Почти решено, что я не буду участвовать в клубном чемпионате мира, несмотря на множество приглашений и предложений.

Да, были переговоры и контакты, но нужно думать о краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе», – сказал 40-летний португалец.

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Источник: телеграм-канал Фабрицио Романо
Саудовская Аравия. Премьер-лига Клубный чемпионат мира Аль-Наср Роналду Криштиану
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Тинез Розоп
1749302697
Завтра после Испании снова будет плакать…
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