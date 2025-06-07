Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Клубный ЧМ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ Клубный ЧМ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки

Глебов рассказал о стычке с игроком сборной Нигерии

Вчера, 12:40
2

Полузащитник «Динамо» и сборной России Данил Глебов поделился подробностями конфликта с его участием в товарищеском матче с Нигерией (1:1).

– Товарищеский матч, но ты закипел на поле. Что было?

– Не я, нигириец закипел. Что-то ему не понравилось. Ничего особенного, тактический фол. Но ему что-то не понравилось.

– Что ты ему сказал?

– Fuck off [отвали]. Хорошо ли у меня с английским? Громко сказано.

  • Сборная России не выиграла впервые с 16 октября 2023 года.
  • Следующий соперник – Беларусь (10 июня).

Еще по теме:
Глебов прокомментировал результативную ошибку Сафонова с Нигерией
Глебов назвал желаемых соперников для сборной России
Глебов: «С переходом в «Динамо» мой банковский счет нормально улучшился, я доволен» 7
Источник: «Спорт-Экспресс»
Товарищеские матчи. Сборные Россия. Премьер-лига Динамо Нигерия Россия Глебов Данил
Рекомендуем
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
NewLife
1749293110
Fuck off это не отвали, а от@бись))
Ответить
Интерес
1749297187
Бей белку в глаз.Был на поле лучшим,вместе с Круговым,что для меня было неожиданностью.
Ответить
Главные новости
Жерсон может зарабатывать в «Зените» больше, чем сообщалось ранее
11:40
«Фламенго» хочет получить от продажи Жерсона в «Зенит» почти 34 миллиона евро
10:48
7
Греческий агент объяснил решение Николича о переходе в АЕК
10:34
4
Тренер вратарей сборной России прокомментировал игру Сафонова с Нигерией
10:23
7
Реакция Пономарева на ситуацию с Николичем
09:58
6
Черчесов – о прощальном матче Акинфеева: «Извините за нескромность, главным тренером в такой игре хочу быть я»
09:28
7
Назван клуб, который приглашал Роналду для участия в клубном чемпионате мира
09:18
«Зенит» согласился отложить переход Жерсона до июля
09:00
2
Стали известны требования «Динамо» для продажи Карраскаля
08:52
2
Стало известно, когда АЕК объявит о назначении Николича
08:36
14
Все новости
Все новости
Глебов рассказал о стычке с игроком сборной Нигерии
Вчера, 12:40
2
ВидеоСафонов раскрыл, что ему сказали партнеры по сборной России после голевой ошибки в матче с Нигерией
Вчера, 10:57
6
Батраков – о сборной Нигерии: «Не увидел чего-то сверхъестественного»
Вчера, 09:44
14
ВидеоТренер сборной Нигерии прокомментировал ошибку Сафонова
Вчера, 08:58
9
Юран определил проблему сборной России после ничьей с Нигерией
Вчера, 00:50
8
ВидеоКафанов проанализировал дикую ошибку Сафонова
Вчера, 00:32
8
Тренер сборной Нигерии прокомментировал ничью с Россией
Вчера, 00:24
2
ВидеоСафонов после голевой ошибки отказался от приза лучшему игроку матча Россия – Нигерия
6 июня
1
Булыкин двумя словами описал ошибку Сафонова
6 июня
6
Карпин прокомментировал ничью сборной России с Нигерией
6 июня
6
ВидеоКарпин объяснил дикую ошибку Сафонова
6 июня
17
Черчесов – о победе Сафонова в ЛЧ: «Нужно ему отдать должное – праздновал добротно»
6 июня
4
Стали известны стартовые составы на матч Россия – Нигерия: 6 июня
6 июня
1
Чуквуэзе из «Милана» хотел сыграть с Россией, но не попал в заявку сборной Нигерии
6 июня
Где смотреть матч Россия – Нигерия: во сколько прямая трансляция товарищеского матча 6 июня 2025
5 июня
1
Карпин высказался о новичках сборной России
5 июня
Сафонов переплатил по долгам за алименты
4 июня
7
Колосков оценил решение Нигерии сыграть с Россией в ослабленном составе
4 июня
7
Сафонов – о копии трофея Лиги чемпионов от РФС: «Подкрашен как-то неровненько»
4 июня
2
Сафонов пропустил тренировку сборной России
4 июня
ВидеоСафонов прибыл в Москву с трофеем Лиги чемпионов
4 июня
7
Канчельскис выступил против совмещения постов Карпиным
4 июня
3
ФотоПеред матчем Россия – Нигерия будет исполнена песня «Матушка»
3 июня
12
Стали известны причины изменений в составе сборной Нигерии на матч с Россией
3 июня
4
Кафанов назвал сборную, за которую хочет играть Хайкин
3 июня
1
Карпин объяснил, почему не позвал Умярова в сборную в июне
31 мая
2
Карпин ответил на вопрос о конфликтах с Дзюбой, Глушенковым и Мостовым
31 мая
9
Карпин – о приглашении Соболева в сборную: «Какие авансы? Ему пенсию уже надо выписывать»
31 мая
13
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 