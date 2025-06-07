Глебов рассказал о стычке с игроком сборной Нигерии

Полузащитник «Динамо» и сборной России Данил Глебов поделился подробностями конфликта с его участием в товарищеском матче с Нигерией (1:1).

– Товарищеский матч, но ты закипел на поле. Что было?

– Не я, нигириец закипел. Что-то ему не понравилось. Ничего особенного, тактический фол. Но ему что-то не понравилось.

– Что ты ему сказал?

– Fuck off [отвали]. Хорошо ли у меня с английским? Громко сказано.