Глебов рассказал о стычке с игроком сборной Нигерии

Полузащитник «Динамо» и сборной России Данил Глебов поделился подробностями конфликта с его участием в товарищеском матче с Нигерией (1:1).
– Товарищеский матч, но ты закипел на поле. Что было?
– Не я, нигириец закипел. Что-то ему не понравилось. Ничего особенного, тактический фол. Но ему что-то не понравилось.
– Что ты ему сказал?
– Fuck off [отвали]. Хорошо ли у меня с английским? Громко сказано.
- Сборная России не выиграла впервые с 16 октября 2023 года.
- Следующий соперник – Беларусь (10 июня).
Источник: «Спорт-Экспресс»