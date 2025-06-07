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  • Орлов ответил, в чем нигерийские футболисты значительно лучше российских

Орлов ответил, в чем нигерийские футболисты значительно лучше российских

Вчера, 12:01
8

Геннадий Орлов поделился впечатлениями от товарищеской встречи между сборными России и Нигерии.

  • Итоговый счет матча в «Лужниках» – 1:1.
  • Сборная России не выиграла впервые с 16 октября 2023 года.
  • Их следующий соперник – Беларусь (10 июня).

«Это был настоящий контрольный матч, очень серьезное испытание для команды Валерия Карпина.

И мне уже на первых минутах бросилось в глаза следующее: разный уровень индивидуального, исполнительского мастерства. Нигерийцы просто-напросто лучше работали с мячом.

Наши ребята в этом компоненте им явно уступают. И это при том, что африканцы не привезли в Москву трех своих ключевых исполнителей!

В желании и настрое хозяевам, конечно, не откажешь. Боролись, старались выгрызать мячи, лезли вперед. Но все время не хватало последнего удара, касания... Да и темп высоким, увы, не назовешь.

Пока мы не можем играть на тех скоростях, которые демонстрируют ведущие клубы и сборные Европы. Сравните с Лигой чемпионов. Контраст», – сказал Орлов.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Товарищеские матчи. Сборные Нигерия Россия Орлов Геннадий
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Комментарии (8)
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lek!
1749287378
Тем что играли 2 составом
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andr45
1749289087
Орлов сгущает краски) Со вторым составом сборной ***** сыграли достойно)
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Skull_Boy
1749289523
Завязывай бухать Гена, и тем более шоколадные ходили пешком всю игру и был 2й состав
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FWSPM
1749293355
И это был третий состав легко отделались
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NewLife
1749293501
Главное, что Карпин сказал, что всем доволен. А чего ему не быть довольным, если игру сборной только Орлов критикует, а публика в кокошниках писает от радости.
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Taps
1749294696
Бабизяны голодные ... Карпин продался Эстонии.
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Интерес
1749296848
Гена,у нас "Спартак" даст фору двум третям участников ЛЧ в играх на вылет,по части скорости и бегания.А Валера бегунков выпускает на пять минут,чтобы вы все отвалили от него со своими неквалифицированными требованиями.ПРосите-получайте,"выходил,но ничего не показал".
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andr45
1749309821
"Со вторым составом сборной ***** сыграли достойно))))" Модератор, извините) Видимо надо так: Со вторым составом сборной Nigeria сыграли достойно
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