Осинькин отреагировал на информацию о переговорах с «Ахматом» и «Пари НН»

Экс-тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал слухи о своем будущем.

Сообщалось, что после ухода из самарского клуба с 60-летним специалистом связывались «Ахмат» и «Пари НН».

Грозненцы ищут замену для Сергея Ташуева, нижегородцы – для Виктора Гончаренко.

– Когда тренеры, которые несколько лет проработали в клубах РПЛ, оказываются без работы, будут во всех потенциальных списках команд. Пока период, где нужно выдохнуть.

– Хочется какое-то время отдохнуть?

– Не хотел бы комментировать. Все вопросы, которые связаны с этим, могут потом возвращаться к тебе.

Все хотят отдохнуть, но и работать тоже все хотят (улыбается).