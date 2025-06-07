Осинькин – о продлении контракта с «Крыльями»: «Были предложения, на которые я отвечал: «Да»

Экс-тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин подтвердил, что самарский клуб вел с ним переговоры о продолжении сотрудничества.

– Писали, что была договорeнность о новом контракте, но не сложилось. Нет ли обиды из-за этого?

– Такие моменты были. Прекрасно понимаю, как всe работает.

Могу сказать только спасибо за те пять лет, которые были. И за то, что я смог уйти тогда, когда мы выполнили внутреннюю задачу.

– То есть предложение было?

– Были предложения, на которые я отвечал: «Да». А дальше было как сложилось.