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Гвардиола отказался сравнивать Ямаля с Месси

Сегодня, 09:55

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола считает, что вингер «Барселоны» Ламин Ямаль не достигнет уровня Лионеля Месси.

«Меня по-настоящему удивляет то, как Ямаль понимает футбол. Нам в «Барселоне» очень повезло снова найти такого парня, у которого есть перспективы...

Не хочу говорить, как у Лео. Мне жаль, но, на мой взгляд, не будет никого в мире, похожего на Месси. Это невозможно», – сказал Гвардиола.

  • Ямаль – воспитанник «Барселоны».
  • Его статистика за главную команду: 106 матчей, 25 голов, 34 ассиста.
  • В конце мая игрок продлил контракт с клубом до 2031 года.

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Источник: AS
Англия. Премьер-лига Испания. Примера Интер Майами Барселона Манчестер Сити Месси Лионель Ямаль Ламин Гвардиола Хосеп
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