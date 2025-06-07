Гвардиола отказался сравнивать Ямаля с Месси

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола считает, что вингер «Барселоны» Ламин Ямаль не достигнет уровня Лионеля Месси.
«Меня по-настоящему удивляет то, как Ямаль понимает футбол. Нам в «Барселоне» очень повезло снова найти такого парня, у которого есть перспективы...
Не хочу говорить, как у Лео. Мне жаль, но, на мой взгляд, не будет никого в мире, похожего на Месси. Это невозможно», – сказал Гвардиола.
- Ямаль – воспитанник «Барселоны».
- Его статистика за главную команду: 106 матчей, 25 голов, 34 ассиста.
- В конце мая игрок продлил контракт с клубом до 2031 года.
Источник: AS