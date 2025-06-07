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Комличенко: «Я определился с новой командой»

Сегодня, 08:32
14

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко сделал заявление о своем будущем после матча сборной России с Нигерией (1:1).

  • В прошедшем сезоне форвард провел 36 игр, забил 9 голов и сделал 5 ассистов.
  • Ожидается, что он перейдет в «Локомотив».
  • Также на игрока претендовали «Спартак» и «Краснодар».

«С командой определился.

Станкович звонил в день финала [Суперфинала FONBET Кубка России]? Не было такого.

Почему я отказал «Спартаку»? Без комментариев на эту тему.

Получился разговор со Станковичем? Да, хороший, доброжелательный. Говорили на английском.

Аргументы Станковича? Это останется между мной и им», – сказал Комличенко.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Ростов Комличенко Николай Станкович Деян
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Комментарии (14)
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В "Спартаке" играют прост
1749275149
Скорее всего в Сити...Холанда на банку, а этот в основу пойдет. Будет рвать АПЛ, штук 70-80 голов за сезон забьёт...
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В "Спартаке" играют прост
1749275333
Если в Локомотиве есть люди с мозгами, то вот этого они должны впринципе не подпускать к офису команды, уж лучше прикупить 2 ноунеймов из 10 лиги африки, чем это бесплатное пособие по неумению играть в футбол подбирать с помойки...
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SLADE2019
1749275575
Этот клоун еще загадками разговаривает. Да иди ты куда угодно, в любом направлении, только не в Спартак.
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Таврида
1749278119
Реал? Барселона? ПСЖ? Не томи Комли, колись уже.
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САДЫЧОК
1749278300
Слабый футболист. Как можно Спартаку его рассматривать? Станкович нахрена ты отодвинул назад и сместил Барко?!! От этого все твои беды. Тебя выгонят все равно осенью.
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k611
1749279996
Матч в составе сборной показал что от него как от нападающего особой феерии ждать не приходится. Так что в какую команду он бы не пришёл, явным усилением атаки Комличенко не будет.
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FCSpartakM
1749281550
Понимает свой уровень. Амбиций у него нет, поэтому сам знает, что будет в Локо в старте, а в Спартаке 3им напом. Ну и не очень понимаю, как он вписался бы в атаке Спартака, он деревянненький. У Локо атака проще строится.
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...короче
1749282552
...выше своей головы он не прыгнет, но и ниже своего уровня если и упадёт, то не сильно. У Локо, просто появится ещё один упрощённый вариант атаки-контратаки, ну и для стандарта в чужой штрафной лишним не будет...
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Cleaner
1749283075
Не захотел Комличенко в Тарасовку. Воздух там спёртый! Атмосфера душная! Испарения ядовитые. У всех, кто туда попадает, сразу начинается процесс деградации...)))
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