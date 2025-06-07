Комличенко: «Я определился с новой командой»

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко сделал заявление о своем будущем после матча сборной России с Нигерией (1:1).

В прошедшем сезоне форвард провел 36 игр, забил 9 голов и сделал 5 ассистов.

Ожидается, что он перейдет в «Локомотив».

Также на игрока претендовали «Спартак» и «Краснодар».

«С командой определился.

Станкович звонил в день финала [Суперфинала FONBET Кубка России]? Не было такого.

Почему я отказал «Спартаку»? Без комментариев на эту тему.

Получился разговор со Станковичем? Да, хороший, доброжелательный. Говорили на английском.

Аргументы Станковича? Это останется между мной и им», – сказал Комличенко.