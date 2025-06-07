Колосков посоветовал нового соперника для сборной России – это участник ЧМ-2026

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков сказал, с кем нужно сыграть сборной России.
«Сборной России было бы неплохо сыграть с Узбекистаном. На фоне последних успехов узбекской сборной такая игра может стать серьeзной проверкой для нашей сборной.
РФС можно заняться организацией такой игры. Это выглядит как неплохая идея», – заявил Колосков.
- В пятницу Россия дома сыграла вничью с Нигерией – 1:1.
- Следующий соперник – Беларусь (10 июня).
- Сборная Узбекистана накануне отобралась на ЧМ-2026 – впервые в истории.
- В ноябре 2022 года она встречалась с Россией. Тот матч завершился нулевой ничьей.
Источник: Metaratings