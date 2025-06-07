Колосков посоветовал нового соперника для сборной России – это участник ЧМ-2026

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков сказал, с кем нужно сыграть сборной России.

«Сборной России было бы неплохо сыграть с Узбекистаном. На фоне последних успехов узбекской сборной такая игра может стать серьeзной проверкой для нашей сборной.

РФС можно заняться организацией такой игры. Это выглядит как неплохая идея», – заявил Колосков.