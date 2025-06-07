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  • Колосков посоветовал нового соперника для сборной России – это участник ЧМ-2026

Колосков посоветовал нового соперника для сборной России – это участник ЧМ-2026

Сегодня, 01:20
1

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков сказал, с кем нужно сыграть сборной России.

«Сборной России было бы неплохо сыграть с Узбекистаном. На фоне последних успехов узбекской сборной такая игра может стать серьeзной проверкой для нашей сборной.

РФС можно заняться организацией такой игры. Это выглядит как неплохая идея», – заявил Колосков.

  • В пятницу Россия дома сыграла вничью с Нигерией – 1:1.
  • Следующий соперник – Беларусь (10 июня).
  • Сборная Узбекистана накануне отобралась на ЧМ-2026 – впервые в истории.
  • В ноябре 2022 года она встречалась с Россией. Тот матч завершился нулевой ничьей.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Товарищеские матчи. Сборные Россия Узбекистан Колосков Вячеслав
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Комментарии (1)
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В "Спартаке" играют прост
1749272925
Нужно играть с равными и достойными, нужен сопостовимый уровень опозиции! Вот топ-3 с кем нужно поиграть 1-сборная Ангильи. 2-сборная Сомали. 3-сборная Теркс и Кайкос...вот уровень для клоунов Крарпирна
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