Сафонов после голевой ошибки отказался от приза лучшему игроку матча Россия – Нигерия

Вратарь «ПСЖ» и сборной России Матвей Сафонов высказался о моменте с пропущенным голом в товарищеском матче с Нигерией (1:1).

На 71-й минуте забил нападающий «Генка» Толу Арокодаре.

Этому предшествовала дикая ошибка Сафонова.

Российская сборная пропустила впервые с 16 октября 2023 года.

«Если можно, я бы вернул этот приз [лучшему игроку матча], потому что, считаю, невозможно давать... Я думаю, что если бы было голосование по окончании матча, то результаты были бы другими. Поэтому, если можно, я бы отказался от этого приза.

Я хочу сказать спасибо команде за самоотдачу, за то, что до последней минуты старались добыть победу, но все закончилось ничьей.

Хочу извиниться перед всеми болельщиками, кто был сегодня на стадионе, кто за нас болел, кто приехал поболеть за меня лично, за то, что испортил, кому-то подпортил настроение в такой замечательный праздник футбола.

Я думаю, что там все понятно: просто обычная передача, которую, наверное, не стоило делать. Не стоит это размусоливать, искать какое-то оправдание, ошибка есть ошибка, называю так, как это есть», – заявил Сафонов.