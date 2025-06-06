Карпин прокомментировал ничью сборной России с Нигерией

Главный тренер сборной России Валерий Карпин подвел итоги товарищеской встречи с Нигерией.

Итоговый счет матча в «Лужниках» – 1:1.

Сборная России не выиграла впервые с 16 октября 2023 года.

Их следующий соперник – Беларусь (10 июня).

– Все понравилось. Абсолютно все. Правда, Нигерия особых задач не ставила для нас. Они выбивали мяч вперед на двух нападающих.

Наши защитники не проиграли борьбу, многие подборы были за нами. На своей половине поля почти не дали создать моментов.

Единственное, что не понравилось: после 35‑й минуты стали немного терять мяч необоснованно. До этого все было идеально. Затем начали появляться какие‑то моменты.

– Как оцените игру Мелехина?

– По‑моему, очень достойно. Более чем достойно для дебютанта. Уровень сопротивления тоже надо понимать.

Мне очень понравилась наша игра против такой команды. Против, мягко говоря, непростой. Уровень борьбы выдержали.