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Карпин прокомментировал ничью сборной России с Нигерией

Вчера, 22:55
6

Главный тренер сборной России Валерий Карпин подвел итоги товарищеской встречи с Нигерией.

  • Итоговый счет матча в «Лужниках» – 1:1.
  • Сборная России не выиграла впервые с 16 октября 2023 года.
  • Их следующий соперник – Беларусь (10 июня).

– Все понравилось. Абсолютно все. Правда, Нигерия особых задач не ставила для нас. Они выбивали мяч вперед на двух нападающих.

Наши защитники не проиграли борьбу, многие подборы были за нами. На своей половине поля почти не дали создать моментов.

Единственное, что не понравилось: после 35‑й минуты стали немного терять мяч необоснованно. До этого все было идеально. Затем начали появляться какие‑то моменты.

– Как оцените игру Мелехина?

– По‑моему, очень достойно. Более чем достойно для дебютанта. Уровень сопротивления тоже надо понимать.

Мне очень понравилась наша игра против такой команды. Против, мягко говоря, непростой. Уровень борьбы выдержали.

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Источник: «Матч ТВ»
Товарищеские матчи. Сборные Россия. Премьер-лига Нигерия Россия Карпин Валерий
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Комментарии (6)
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1749241033
Кто молодеч?Я молодеч...
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САДЫЧОК
1749242973
Смотрел 2 тайм-игра сборной Позор! Осипенко и еще одного нашего судья обязан был удалять.Игры нет.Тренер Ноль.
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alex1951
1749250367
Карпуша ,хе....рня все это не в играх со всяким Г. проверяется сборная ... Не в удачное время ты устроился руководить большой сборной,большой страны!
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В "Спартаке" играют прост
1749271348
Как будто он расказывает об игре Норвегия-Италия...и фантазирует что тренировал Норвежцев...дичь, дичь несет
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