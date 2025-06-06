Мостовой высказался о результате матча Россия – Нигерия

Александр Мостовой поделился впечатлениями от товарищеской встречи между сборными России и Нигерии.

Итоговый счет матча в «Лужниках» – 1:1.

Сборная России не выиграла впервые с 16 октября 2023 года.

Их следующий соперник – Беларусь (10 июня).

«Прогнозировал, что будет ничья или победа сборной России. Шесть-семь основных игроков сборной Нигерии не приехали. Это хорошая сборная, но они играли «на шаляй-валяй».

Но чего-то спортивного из этого матча всe равно не вынести. Если честно, у меня уже усталость от этих игр. Во втором тайме смотреть было неинтересно. Товарняки без борьбы и накала уже надоели», – сказал Мостовой.