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Мостовой высказался о результате матча Россия – Нигерия

Вчера, 22:44
7

Александр Мостовой поделился впечатлениями от товарищеской встречи между сборными России и Нигерии.

  • Итоговый счет матча в «Лужниках» – 1:1.
  • Сборная России не выиграла впервые с 16 октября 2023 года.
  • Их следующий соперник – Беларусь (10 июня).

«Прогнозировал, что будет ничья или победа сборной России. Шесть-семь основных игроков сборной Нигерии не приехали. Это хорошая сборная, но они играли «на шаляй-валяй».

Но чего-то спортивного из этого матча всe равно не вынести. Если честно, у меня уже усталость от этих игр. Во втором тайме смотреть было неинтересно. Товарняки без борьбы и накала уже надоели», – сказал Мостовой.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Товарищеские матчи. Сборные Нигерия Россия Мостовой Александр
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Комментарии (7)
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Тинез Розоп
1749239618
Россия-*****… (Бомба угарает)
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Тинез Розоп
1749239724
Пишите тогда в заголовке тоже звездочки…
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bset
1749239789
"Прогнозировал, что будет ничья или победа или поражение. Так что мой прогноз сбылся" - сказал Мостовой.
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NewLife
1749240069
Говорят, что если правительство и сборную поменять местами, то ничего не изменится - ни в экономике, ни в футболе))
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