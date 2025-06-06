Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Клубный ЧМ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ Клубный ЧМ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки

Карпин объяснил дикую ошибку Сафонова

Вчера, 22:33
14

Главный тренер сборной России Валерий Карпин оценил момент с пропущенным голом в товарищеском матче с Нигерией (1:1).

  • На 71-й минуте забил нападающий «Генка» Толу Арокодаре.
  • Этому предшествовала дикая ошибка вратаря Матвея Сафонова.
  • Российская сборная пропустила впервые с 16 октября 2023 года.

– В чем ошибка Сафонова?

– Не надо было передачу отдавать. На него никто не бежал. Глебов не ожидал совершенно. Понятно, что ошибка, но бывает. Зато в первом тайме спас.

– Что важнее: спасение или «привоз»?

– Сейвы – это его работа. Скажем так.

– А что это было: потеря концентрации?

Тренировочный процесс. В «ПСЖ» не тренируют они это совсем.

Еще по теме:
Карпин ответил на вопросы о назначении в «Динамо» 5
Карпин прокомментировал ничью сборной России с Нигерией 6
Реакция Черчесова на приглашение Карпина в «Динамо» 3
Источник: «Матч ТВ»
Товарищеские матчи. Сборные Франция. Лига 1 ПСЖ Нигерия Россия Сафонов Матвей Карпин Валерий
Рекомендуем
Комментарии (14)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Тинез Розоп
1749238523
При чём тут ПСЖ Валера? Ты же эту команду тренируешь и объясняешь вратарю как вводить мячи и куда… ( съехал)
Ответить
Интерес
1749239145
"В «ПСЖ» не тренируют они это совсем.".Валера посрамил ПСЖ! И насмешил публику. А насекомые на матч ТВ продолжили рассказывать,как Мэтью невозмутим и продолжает выполнять тренерскую установку.Весь первый тайм раз через раз лупил за лицевую,а во втором тайме решил "сохранять мяч".Лучше бы лупил как в первом...
Ответить
neim
1749239757
Мотя в своем репертуаре. Как в Краснодаре косячил, так и продолжает. И за какие заслуги его в ПСЖ взяли ?
Ответить
Cleaner
1749240804
Валера, откуда ты знаешь, ЧТО ТРЕНИРУЮТ в ПСЖ??? Если бы в ПСЖ такое не тренировали, то команда не выиграла бы Лигу Чемпионов.
Ответить
илья 009
1749241254
Вызывает не по спортивному принципу в сборную , вот и весь сказ...Глебов слабый игрок ни паса, ни удара...кисляк норм...но молод и нестабилен ...так как играем со слабыми, можно вызывать кого угодно....Умяров на данный момент самый сильный опорник России...Все заметили, что вызывает тех кто в его команде играет...Ростов занял 8 место...и половина команды в сборной поиграла...фу позоррр...
Ответить
Cleaner
1749244221
Позорный гол. Погонят теперь Матвея из ПСЖ обратно в Россию...
Ответить
Вжыхъ
1749276012
У нас ещё один вратарь таким грешил помнится в сборной. Увы, бывает...
Ответить
Главные новости
Один шаг отделяет Николича от назначения в АЕК
11:19
2
ВидеоСафонов раскрыл, что ему сказали партнеры по сборной России после голевой ошибки в матче с Нигерией
10:57
2
Генич – об уходе Николича из ЦСКА: «Полнейшая херь»
10:47
3
Нападающий «Милана» запросил трансфер в «Баварию»
10:37
«Зенит» предложит «Фламенго» обмен игроками с участием Вендела
10:25
3
ЦСКА хочет бесплатно подписать сенегальского форварда
10:10
2
Круговой отреагировал на слухи об уходе Николича из ЦСКА
09:33
1
ВидеоТренер сборной Нигерии прокомментировал ошибку Сафонова
08:58
7
«Зенит» может выкупить бразильского полузащитника за 25 миллионов
08:46
5
Комличенко: «Я определился с новой командой»
08:32
14
Все новости
Все новости
Батраков – о сборной Нигерии: «Не увидел чего-то сверхъестественного»
09:44
7
ВидеоТренер сборной Нигерии прокомментировал ошибку Сафонова
08:58
7
Юран определил проблему сборной России после ничьей с Нигерией
00:50
8
ВидеоКафанов проанализировал дикую ошибку Сафонова
00:32
8
Тренер сборной Нигерии прокомментировал ничью с Россией
00:24
2
ВидеоСафонов после голевой ошибки отказался от приза лучшему игроку матча Россия – Нигерия
Вчера, 23:59
1
Булыкин двумя словами описал ошибку Сафонова
Вчера, 23:11
5
Карпин прокомментировал ничью сборной России с Нигерией
Вчера, 22:55
6
ВидеоКарпин объяснил дикую ошибку Сафонова
Вчера, 22:33
14
Черчесов – о победе Сафонова в ЛЧ: «Нужно ему отдать должное – праздновал добротно»
Вчера, 20:50
4
Стали известны стартовые составы на матч Россия – Нигерия: 6 июня
Вчера, 18:54
1
Чуквуэзе из «Милана» хотел сыграть с Россией, но не попал в заявку сборной Нигерии
Вчера, 15:56
Где смотреть матч Россия – Нигерия: во сколько прямая трансляция товарищеского матча 6 июня 2025
5 июня
1
Карпин высказался о новичках сборной России
5 июня
Сафонов переплатил по долгам за алименты
4 июня
7
Колосков оценил решение Нигерии сыграть с Россией в ослабленном составе
4 июня
7
Сафонов – о копии трофея Лиги чемпионов от РФС: «Подкрашен как-то неровненько»
4 июня
2
Сафонов пропустил тренировку сборной России
4 июня
ВидеоСафонов прибыл в Москву с трофеем Лиги чемпионов
4 июня
8
Канчельскис выступил против совмещения постов Карпиным
4 июня
3
ФотоПеред матчем Россия – Нигерия будет исполнена песня «Матушка»
3 июня
11
Стали известны причины изменений в составе сборной Нигерии на матч с Россией
3 июня
4
Кафанов назвал сборную, за которую хочет играть Хайкин
3 июня
1
Карпин объяснил, почему не позвал Умярова в сборную в июне
31 мая
2
Карпин ответил на вопрос о конфликтах с Дзюбой, Глушенковым и Мостовым
31 мая
9
Карпин – о приглашении Соболева в сборную: «Какие авансы? Ему пенсию уже надо выписывать»
31 мая
13
Матч России с Уругваем оказался под угрозой срыва
30 мая
Сафонов перечислил часть долга по алиментам перед поездкой в сборную России
29 мая
10
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 