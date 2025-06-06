Карпин объяснил дикую ошибку Сафонова

Главный тренер сборной России Валерий Карпин оценил момент с пропущенным голом в товарищеском матче с Нигерией (1:1).

На 71-й минуте забил нападающий «Генка» Толу Арокодаре.

Этому предшествовала дикая ошибка вратаря Матвея Сафонова.

Российская сборная пропустила впервые с 16 октября 2023 года.

– В чем ошибка Сафонова?

– Не надо было передачу отдавать. На него никто не бежал. Глебов не ожидал совершенно. Понятно, что ошибка, но бывает. Зато в первом тайме спас.

– Что важнее: спасение или «привоз»?

– Сейвы – это его работа. Скажем так.

– А что это было: потеря концентрации?

– Тренировочный процесс. В «ПСЖ» не тренируют они это совсем.