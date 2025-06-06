Карпин объяснил дикую ошибку Сафонова

Главный тренер сборной России Валерий Карпин оценил момент с пропущенным голом в товарищеском матче с Нигерией (1:1).
- На 71-й минуте забил нападающий «Генка» Толу Арокодаре.
- Этому предшествовала дикая ошибка вратаря Матвея Сафонова.
- Российская сборная пропустила впервые с 16 октября 2023 года.
– В чем ошибка Сафонова?
– Не надо было передачу отдавать. На него никто не бежал. Глебов не ожидал совершенно. Понятно, что ошибка, но бывает. Зато в первом тайме спас.
– Что важнее: спасение или «привоз»?
– Сейвы – это его работа. Скажем так.
– А что это было: потеря концентрации?
– Тренировочный процесс. В «ПСЖ» не тренируют они это совсем.
Источник: «Матч ТВ»