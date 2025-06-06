Реакция Черчесова на приглашение Карпина в «Динамо»

Станислав Черчесов высказался о скором назначении Валерия Карпина в «Динамо».

Тренер планирует совмещать работу в клубе и сборной России.

Динамовцы ищут замену для уволенного Марцела Лички.

Карпин возглавляет сборную с 2021 года. До февраля он параллельно работал в «Ростове».

«В «Динамо» надо приходить, чтобы выигрывать титулы, чего я ему и желаю.

Кто из игроков «Динамо» готов к отъезду из РПЛ? Не скажу, но не потому, что их нет. Не скажу, чтобы не льстить», – заявил Черчесов.