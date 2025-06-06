Тренер «Акрона» прокомментировал конфликт с Дзюбой

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев высказался о разногласиях с Артемом Дзюбой.

Форварда заменили на 77-й минуте матча 30-го тура РПЛ против «Локомотива».

Сообщалось, что Дзюба в перерыве жестко поговорил с партнерами по команде, а после замены сразу уехал со стадиона.

«Акрон» проиграл «Локо» со счетом 1:4.

«Мой конфликт с Артемом – абсолютный бред. Для него матч с «Локомотивом» был принципиальным, и Артем понимает, что эта игра была неудачной. Для всех – в том числе для меня, я должен был выбрать другой состав.

При счете 0:3 я посчитал, что Дзюбе не нужно находиться на поле. Артем нехорошо отреагировал на замену – и это же хорошо, он не приемлет такого результата. Его эмоции – реакция на себя же.

У него вся семья находилась на стадионе, ему было тяжело. После матча я разговаривал с его женой и мамой. Если бы Дзюба был зол на меня, они бы со мной говорили? Мы разговаривали с Артемом в тот же вечер на банкете.

Единственное, о чем я жалею – переживала мама Артема. Я ей сказал: «Теть Свет, извините меня», – рассказал Тедеев.