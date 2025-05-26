Дзюба закатил очередной скандал в «Акроне»: подробности

Инсайдер Дмитрий Клипин сообщил о вспышке гнева у форварда «Акрона» Артема Дзюбы.
«Артем, несмотря на достойный сезон в «Акроне», решил вновь «дать дзюбу» и перед отпуском испортить настроение всей команде.
Оказалось, рекордсмен настолько оскорбился заменой в матче с «Локомотивом», что по привычке дал волю эмоциям. Мало того, что ушел в раздевалку, не пожав руку тренеру, так еще и уехал со стадиона, не дождавшись команду после матча.
Но и это еще не все. В перерыве Артем устроил в раздевалке жесткий разбор полетов, сообщив, что его партнеры ничего не умеют и он, типа, один в поле воин.
Артем Дзюба. Классика. Эпизод надцатый», – сообщил источник.
- Артем был в команде с сентября.
- Контракт истек.
- В 24 матчах за «Акрон» у Дзюбы 10 голов, 7 ассистов.
Источник: телеграм-канал Дмитрия Клипина