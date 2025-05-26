Дзюба закатил очередной скандал в «Акроне»: подробности

Инсайдер Дмитрий Клипин сообщил о вспышке гнева у форварда «Акрона» Артема Дзюбы.

«Артем, несмотря на достойный сезон в «Акроне», решил вновь «дать дзюбу» и перед отпуском испортить настроение всей команде.

Оказалось, рекордсмен настолько оскорбился заменой в матче с «Локомотивом», что по привычке дал волю эмоциям. Мало того, что ушел в раздевалку, не пожав руку тренеру, так еще и уехал со стадиона, не дождавшись команду после матча.

Но и это еще не все. В перерыве Артем устроил в раздевалке жесткий разбор полетов, сообщив, что его партнеры ничего не умеют и он, типа, один в поле воин.

Артем Дзюба. Классика. Эпизод надцатый», – сообщил источник.