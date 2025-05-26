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Дзюба закатил очередной скандал в «Акроне»: подробности

Сегодня, 14:43
11

Инсайдер Дмитрий Клипин сообщил о вспышке гнева у форварда «Акрона» Артема Дзюбы.

«Артем, несмотря на достойный сезон в «Акроне», решил вновь «дать дзюбу» и перед отпуском испортить настроение всей команде.

Оказалось, рекордсмен настолько оскорбился заменой в матче с «Локомотивом», что по привычке дал волю эмоциям. Мало того, что ушел в раздевалку, не пожав руку тренеру, так еще и уехал со стадиона, не дождавшись команду после матча.

Но и это еще не все. В перерыве Артем устроил в раздевалке жесткий разбор полетов, сообщив, что его партнеры ничего не умеют и он, типа, один в поле воин.

Артем Дзюба. Классика. Эпизод надцатый», – сообщил источник.

  • Артем был в команде с сентября.
  • Контракт истек.
  • В 24 матчах за «Акрон» у Дзюбы 10 голов, 7 ассистов.

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Источник: телеграм-канал Дмитрия Клипина
Россия. Премьер-лига Акрон Дзюба Артем
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Комментарии (11)
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Max-Min-vkontakte
1748260621
дзюбанутый он всё-таки..
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Айболид
1748260800
это в ём спартаковскай дух говорит .
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Semenycch
1748260900
Опять свинский лжец пишет.
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...уефан
1748261314
..."Дзюба в очередной раз закатил" - так короче и понятнее...
Ответить
Интерес
1748261368
Скоро официально опровергнут,а "источник" вычислят и утопят в Волге,как Стёпа чужеземную бабу.
Ответить
Литейный 4 (returned)
1748261417
Свинота наружу вываливается. Чувствуется чья школа. Гыгыгы
Ответить
...уефан
1748261509
...просто перед матчем Дзюба получил смску с приглашением на рукопашку, надо было срочно поднять скандал и слинять по быстрому...
Ответить
кaстрюлька
1748261787
Зая просто. Как мясо не храни, оно всегда тухлым становится.)
Ответить
Номэд
1748263101
Был человеком, ну разве что мелочь из карманов пи*дил. Пока не попал в болото... И вонючий газ его испортил.
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crf57
1748263308
Драчун раздухарился! Бревно разбушевалось! Да поставьте уже этого придурка на место!
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