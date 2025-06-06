Угальде рассказал о самочувствии в России на фоне интереса от «ПСЖ» и «Монако»

Форвард «Спартака» Манфред Угальде отреагировал на информацию об интересе со стороны топ-клубов Европы. Ранее сообщалось, что на нападающего из Коста-Рики претендуют «ПСЖ» и «Монако».

«Это мечта. В детстве я смотрел, как эти команды выступают в Лиге чемпионов, с великими игроками в составе. Слухи? Приятно их слышать – значит, я на правильном пути.

Сейчас я счастлив, в России у меня все отлично. Говорить можно многое, но всe становится серьезным только тогда, когда приходят официальные предложения и стартуют переговоры», – сказал Угальде в интервью Yashin Quesada.