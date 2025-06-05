Губернатор Федорищев прокомментировал назначение Адиева в «Крылья Советов»

Вячеслав Федорищев, губернатор Самарской области, встретился с Магомедом Адиевым после утверждения его главным тренером «Крыльев Советов».

«Поприветствовал наставника на самарской земле, пожелал успехов. У «Крыльев» будет непростой сезон. Преданные болельщики ждут от команды яркой игры, которая бы приносила достойный результат и зажигала ребят, мальчишек и девчонок заниматься спортом.

Помогать будет Сергей Булатов, который давно работает в «Крыльях» и имеет ценный опыт.

Обратил внимание Магомеда Адиева на то, что необходимо уделять внимание молодым самарским игрокам, давать им шанс проявить себя. «Крылья» выстраивают вертикаль подготовки игроков и надо давать юным талантам проявить себя.

Магомеду Адиеву – успехов, а «Крыльям» – побед!» – написал Федорищев.