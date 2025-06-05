Подробности переговоров «Пари НН» и Гончаренко о расторжении контракта – возможен поход в суд

«Пари НН» и главный тренер Виктор Гончаренко ведут переговоры о расторжении контракта.

«Пари НН» предлагает Гончаренко одну зарплату за расторжение контракта: оклад белоруса 3,5 миллиона рублей в месяц. Михалыч, в свою очередь, просит сначала рассчитаться с его помощниками, а уже потом договариваться с ним самим.

Сторона тренера считает, что «Пари НН» сохранился в РПЛ (исполком РФС, который должен вернуть проигравших в стыках нижегородцев в элиту, может состояться уже на этой неделе). А значит речь должна идти плюс/минус о 10 миллионах вместе с премиями. Но, повторюсь, первоочередное – это закрыть вопрос с ассистентами.

Вариант с одной зарплатой не устраивает Гончаренко, и если не удастся договориться, то коуч пойдет с этим в СAS (спортивный арбитражный суд в Лозанне). При этом клуб рассматривает вариант и расторжения без выплаты неустойки», – написал источник.