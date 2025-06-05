«Краснодар» подпишет игрока из Первой лиги

В «Краснодар» перейдет центральный защитник «Черноморца» Виталий Стежко. Он подпишет с «быками» контракт на 3 года и будет зарабатывать примерно 2,5 миллиона рублей в месяц.

Сумма трансфера составит около 40 миллионов рублей.

Сегодня Стежко пройдет медобследование в клубе РПЛ, его подписание ожидается на днях.