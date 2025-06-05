«Краснодар» подпишет игрока из Первой лиги

В «Краснодар» перейдет центральный защитник «Черноморца» Виталий Стежко. Он подпишет с «быками» контракт на 3 года и будет зарабатывать примерно 2,5 миллиона рублей в месяц.
Сумма трансфера составит около 40 миллионов рублей.
Сегодня Стежко пройдет медобследование в клубе РПЛ, его подписание ожидается на днях.
- 28-летний защитник в минувшем сезоне провел за «Черноморец» 30 матчей, забил 2 гола, отдал 1 передачу.
- Стежко является воспитанником «Краснодара», но за основную команду провел только 2 матча в 2022 году.
- Он выступал за вторую и третью команды «быков», а также за «Пюник» и «Енисей».